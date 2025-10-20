ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με απείλησε ο Ξυλούρης - Υπάρχει φόβος, πολλοί δεν μιλούν» κατέθεσε η πρώην διευθύντρια Ελέγχων Παρασκευή Τυχεροπούλου
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με απείλησε ο Ξυλούρης - Υπάρχει φόβος, πολλοί δεν μιλούν» κατέθεσε η πρώην διευθύντρια Ελέγχων Παρασκευή Τυχεροπούλου
Τι κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου στη δίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων - «Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα»
Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κάθεται σήμερα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέππα.
Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για αδικήματα όπως υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία άλλα και παράβαση καθήκοντος από κοινού.
Η δίκητων δύο κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα με την κατάθεση - ως πρώτης μάρτυρα- της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου.
Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η εν λόγω μάρτυρας αναφέρθηκε σε σειρά ελέγχων που διενήργησε το 2020 για τις επιχορηγήσεις του Οργανισμού, καθώς και σε εκτεταμένες παρατυπίες, τις οποίες όπως είπε, εντόπισε, στη διανομή του εθνικού αποθέματος.
«Ο τότε πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας μου ανέθεσε πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019–2020, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια» είπε στην κατάθεσή της η κυρία Τυχεροπούλου, τονίζοντας ότι ετησίως υποβάλλονται περίπου 650.000 αιτήσεις επιδοτήσεων από αγρότες και από αυτές εγκρίνονται περίπου 550.000. Σύμφωνα με τη μάρτυρα το συνολικό ποσό των ενισχύσεων φτάνει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.
«Ξεκίνησα να ελέγχω ΑΦΜ στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Διαπίστωσα ότι για 99 ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση» είπε συνεχίζοντας την κατάθεσή της η μάρτυρας για να προσθέσει: «Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων».
Όπως η μάρτυρας εξήγησε η ίδια συνέταξε πορισματική έκθεση, την οποία και παρέδωσε, όπως τόνισε, «στην κ. Αδαμοπούλου για να την παραδώσει στον κ. Βάρρα».
Συμπλήρωσε ακόμη η μάρτυρας: «Εκείνος είχε δώσει εντολή τα ευρήματα να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Βάρρας αποχώρησε από τη διοίκηση του οργανισμού και λίγες ημέρες αργότερα, η μάρτυρας έλαβε, όπως κατέθεσε, email από τον γενικό διευθυντή κ. Λαμπρόπουλο να παραδώσει τους φακέλους των ελέγχων στον κ. Μελά και στην κ. Ρέππα».
Η κυρία Τυχεροπούλου είπε στην κατάθεσή της: «Συγκέντρωσα τα στοιχεία και τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Μελά. Ερχόταν εκείνη τη στιγμή και η κ. Ρέππα. Από εκείνη τη στιγμή μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ».
Πρόεδρος: Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πολλαπλασιάζονταν;
Μάρτυρας: Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα. Τα αρνητικά έντυπα είχαν μπροστά κωδικό –1, που αργότερα έμαθα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Και όλοι οι έλεγχοι μου δόθηκαν για “επανέλεγχο”».
Η μάρτυρας κατέθεσε εν συνεχεία πως δέχτηκε απειλές από ελεγχόμενο παραγωγό, τον οποίο και κατονόμασε. Συγκεκριμένα είπε στην κατάθεσή της: «Με πλησίασε ο κ. Ξυλούρης και μου είπε θυμωμένος πως, αν είναι να κλείσει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιος».
Πάντως η μάρτυρας σημείωσε πως δεν δέχθηκε πιέσεις από τους δύο κατηγορούμενους αλλά περιέγραψε κλίμα απαξίωσης: «Είχα αποκλειστεί υπηρεσιακά. Διαδιδόταν ότι είμαι “τρελή” και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν», είπε.
Η δίκη συνεχίζεται.
