Μαρτυρία για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ - και του «Φραπέ»

Στην πληρωμή περισσότερων απόμεταξύ των οποίων και του περίφημου «» με εντολή της κυρίαςπροχώρησε το 2023 οσύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του οργανισμούΗ μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη είπε ότι τοτα μοναδικά δεσμευμένα ΑΦΜ ανέρχονταν σεγια να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 για να ξαναδεσμευτούν λίγες ημέρες μετά στις 29 /12/2023».«Σας καταθέτω και το επίσημο έγγραφο που δείχνει επί προεδρίας Σημανδράκου, το 2023, ο Ξυλούρης (σ.σ. «φραπές») αν και με δεσμευμένο ΑΦΜ πληρώθηκε 108.253 ευρώ για να δεσμευτεί στην συνέχεια και πάλι. Και αυτός βγαίνει στις συνομιλίες και λέει ότι δεν είχε πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε να πάρει» ανέφερε η κυρίαΟ κ. Λαζαρίδης κάλεσε το προεδρείο να διαβιβάσει άμεσα την κατάθεση της κυρίας Κουρμέντζα στην οικονομική αστυνομία, την ελληνική και ευρωπαϊκή εισαγγελία, καθώς η κα Τυχεροπούλου αποτελεί ειδική συνεργάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.Έχουμε ακούσει διάφορους αριθμούς για δεσμευμένα ΑΦΜ. Τελικά ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός; Ποιος είναι ο αριθμός των ΑΦΜ;δέσμευση είναι κάτι που δεν υπάρχει. Το έχουμε εφεύρει για δική μας ασφάλεια. Υπήρξαν πολλαπλές εγγραφές και διάφορα exel. Μετά την συγκέντρωση όλων διαπιστώθηκε ότι τα μοναδικά δεσμευμένα ΑΦΜ ήταν 7.786 ΑΦΜ.Πού βρίσκεται σήμερα αυτή η διαδικασία γι' αυτά τα ΑΦΜ; Τι έχει γίνει;Εγώ είχα πάρει τις καθαρές υποθέσεις με τα ΕΛΤΑ και της Κω. Τις πιο μπερδεμένες υποθέσεις τις ανέλαβε η υπηρεσία των άμεσων ενισχύσεων. Οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί και προχωράμε σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου.Έχει πληρωθεί αυτά;Όταν αναλάβαμε τέλος του 2023 το 80% των δεσμευμένων ήταν πληρωμένα.Μας λέτε ότι πληρώθηκαν τα 7.786 δεσμευμένα ΑΦΜ;Το 80% αυτών ήταν πληρωμένα.Πώς έγινε αυτό; Ποιος είναι υπεύθυνος;Η μάρτυρας κατέδειξε ως υπεύθυνους για την διαδικασία που οδήγησε στην πληρωμή του 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ την τότε διευθύντρια πληρωμώνκαι του τότε διευθυντή ελέγχωνΜ. Λαζαρίδης: Δεν ρωτήσατε ποιοι το έκαναν.Υπάρχει αλληλογραφία. Η κα Τυχεροπούλου και ο κ. Θεοδωρόπουλος που λένε ότι οι ίδιοι το έκαναν. Το ζητούμενο είναι ότι το έκαναν μη τηρώντας την διαδικασία . Δεν τηρήθηκε κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία. Έβγαλαν μόνοι τους αποτελέσματα ελέγχου και αυτά αποτυπώθηκαν στις πληρωμένες. Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 και στις 29/12/23 παραδόθηκαν ξανά δεσμευμέναΜας λέτε κάτι καινούριο που μας εκπλήσσει. Είχαμε άλλη αίσθηση για την κα Τυχεροπούλου. Μας είπατε ότι Τυχεροπούλου - Θεοδωρόπουλος ήλεγξαν και πλήρωσαν το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ για να τα ξαναδεσμεύσουν αμέσως μετά. Είναι μέσα σε αυτά που πληρώθηκαν και του Ξυλούρη του περίφημου «φραπέ»; Πληρώθηκε η οικογένεια Ξυλούρη και μετά ξαναδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ τους;Ναι. Έχω εδώ το επίσημο έγγραφο. Εποχή Σημανδράκου ο κ. Ξυλούρης πήρε 108.253 ευρώ μέσα στο 2023. Και μετά δεσμεύτηκε πάλι. Και αυτός βγαίνει στις συνομιλίες και λέει ότι δεν έχει πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε να πάρει.Η κατάθεση να διαβιβαστεί δικαιοσύνη, οικονομική αστυνομία, Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Για να καταλάβουμε ποιοι και τι κάνουν.