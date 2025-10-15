Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πλειοψηφία των παράτυπων αιτήσεων για τα οικολογικά σχήματα εστάλησαν από 40 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σε Κρήτη και Θεσσαλία