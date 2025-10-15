Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πλειοψηφία των παράτυπων αιτήσεων για τα οικολογικά σχήματα εστάλησαν από 40 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σε Κρήτη και Θεσσαλία
Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πλειοψηφία των παράτυπων αιτήσεων για τα οικολογικά σχήματα εστάλησαν από 40 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σε Κρήτη και Θεσσαλία
Ο μάρτυρας ανέφερε ότι το προηγούμενο διάστημα διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 100.000 ΑΦΜ δικαιούχων ενισχύσεων για οικολογικά σχήματα και ήδη έχουν δεσμευτεί περίπου 40.000 ΑΦΜ καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες
Σε «βιομηχανία» πλαστών δικαιολογητικών για να αποσπούν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μετατραπεί 40 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο αντιπρόεδρος του οργανισμού Γιώργος Ζαλίδης.
Ο μάρτυρας ανέφερε ότι το προηγούμενο διάστημα διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 100.000 ΑΦΜ δικαιούχων ενισχύσεων για οικολογικά σχήματα και ήδη έχουν δεσμευτεί περίπου 40.000 ΑΦΜ καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες. Ο κ. Ζαλίδης πρόσθεσε πως η συντριπτική πλειοψηφία των δεσμευμένων ΑΦΜ υπέβαλε τις δηλώσεις από περίπου 40 ΚΥΔ.
«Αυτά τα 40 ΚΥΔ αντιπροσωπεύουν το 8% των συνολικών που λειτουργούν στην χώρα. Το θέμα έχει και χωρικές διαστάσεις» είπε ο μάρτυρας για να προσθέσει σε άλλο σημείο της κατάθεση τους «κάποια από τα ΚΥΔ αυτά λειτουργούν στην Κρήτη, κάποια άλλα στην Θεσσαλία και αλλού». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι τα στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί στην οικονομική αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
«Οι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ δεν γνωρίζουν ότι ελέγχονται. Δεν θα ήθελα να πω αυτή την στιγμή περισσότερα καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Πέραν αυτών ο κ. Ζαλίδης είπε ότι η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε κενά και παρατυπίες σε πληρωμές ύψους 52 - 54 εκατ ευρώ που έγιναν το 2022 και επέβαλε καταλογισμούς στην Ελλάδα ύψους 16 εκατ. ευρώ.
Ο μάρτυρας ανέφερε ότι το προηγούμενο διάστημα διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 100.000 ΑΦΜ δικαιούχων ενισχύσεων για οικολογικά σχήματα και ήδη έχουν δεσμευτεί περίπου 40.000 ΑΦΜ καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες. Ο κ. Ζαλίδης πρόσθεσε πως η συντριπτική πλειοψηφία των δεσμευμένων ΑΦΜ υπέβαλε τις δηλώσεις από περίπου 40 ΚΥΔ.
«Αυτά τα 40 ΚΥΔ αντιπροσωπεύουν το 8% των συνολικών που λειτουργούν στην χώρα. Το θέμα έχει και χωρικές διαστάσεις» είπε ο μάρτυρας για να προσθέσει σε άλλο σημείο της κατάθεση τους «κάποια από τα ΚΥΔ αυτά λειτουργούν στην Κρήτη, κάποια άλλα στην Θεσσαλία και αλλού». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι τα στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί στην οικονομική αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
«Οι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ δεν γνωρίζουν ότι ελέγχονται. Δεν θα ήθελα να πω αυτή την στιγμή περισσότερα καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Πέραν αυτών ο κ. Ζαλίδης είπε ότι η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε κενά και παρατυπίες σε πληρωμές ύψους 52 - 54 εκατ ευρώ που έγιναν το 2022 και επέβαλε καταλογισμούς στην Ελλάδα ύψους 16 εκατ. ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα