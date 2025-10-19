Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η κυρία Τούλα και η αλεπού: Μια ιδιαίτερη φιλία στην Κάρυστο - «Την ταΐζω μέχρι και αστακομακαρονάδα»
Για χρόνια η αλεπού επισκέπτεται την κυρία Τούλα και κάθεται στο περβάζι - Η κάτοικος την βοήθησε και όταν είχε δερματική πάθηση, κρύβοντας το χάπι σε ωμό λουκάνικο
Μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μίας κατοίκου της Καρύστου και μιας αλεπούς έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.
Η κυρία Τούλα λέει πως η αλεπού την επισκεπτόταν για χρόνια καθημερινά μεταξύ 19:00-19:30. «Ήταν ένα υγιέστατο ζώο όλα αυτά τα χρόνια που ερχόταν. Με γυαλιστερή γούνα και φουντωτή ουρά. Ερχόταν, έτρωγε και μετά χανόταν στο βουνό», λέει η κυρία Τούλα στο evima.gr.
Ωστόσο, πέρυσι η εικόνα της αλεπούς άλλαξε δραματικά, όταν εμφανίστηκε τραυματισμένη, με χτυπημένη ουρά.«Παρατήρησα ότι άρχισε να χάνει σιγά σιγά και το τρίχωμά της και να εμφανίζει κηλίδες στο σώμα της. Κάτι σαν ψωρίαση», λέει η κάτοικος.
Ανήσυχη για την εικόνα της αλεπούς, η κυρία Τούλα επικοινώνησε με κτηνίατρο και του έδειξε φωτογραφίες. Η κτηνίατρος είπε πως η αλεπού υπέφερε από παράσιτα ή δερματική πάθηση που μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
Η κτηνίατρος πρότεινε στην κυρία Τούλα μια φαρμακευτική αγωγή, την οποία η ίδια κατάφερε να χορηγήσει στην αλεπού κρύβοντας το χάπι μέσα σε ένα ωμό λουκάνικο: «Το θρυμμάτισα για να μην το καταλάβει και το έφαγε χωρίς πρόβλημα».
Η αλεπού εξαφανίστηκε για ένα χρόνο, αλλά επισκέφτηκε ξανά την κυρία Τούλα. Ωστόσο οι ώρες άλλαξαν, αφού δεν ερχόταν στις 7 το απόγευμα αλλά στις 11 το βράδυ, ακόμα και αν υπήρχαν σκύλοι στη γειτονιά.
Μετά από ένα χρόνο η αλεπού εμφανίστηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου το βράδυ όπως είπε η κάτοικος. «Ένα χρόνο είχα να την δω και ήρθε απόψε και έκατσε στο πεζούλι της βεράντας περιμένοντας φαγητό… Παρότι οι γάτες δεν την άφηναν να φάει. Εκείνη ξέρει ότι την προστατεύω και καταφέρνω να την πλησιάσω και να φάει. Αξίζει να σας πω ότι εάν είμαι σε διπλανά σπίτια αναγνωρίζει τη φωνή μου και έρχεται», λέει η κυρία Τούλα.
Σε δηλώσεις της στο evima.gr, η κυρία Τούλα είπε πως συνεχίζει να φροντίζει την αλεπού με ό,τι καλύτερο έχει. «Την ταΐζω μέχρι και αστακομακαρονάδα. Δεν μπορώ να της αρνηθώ τίποτα. Την αγαπώ σαν να είναι δικό μου ζώο», αναφέρει.
«Αναγνωρίζει τη φωνή μου και έρχεται»
Η αλεπού τρώει... αστακομακαρονάδα
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
