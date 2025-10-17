Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Νεκρή 43χρονη μητέρα δύο παιδιών στη Φθιώτιδα
Νεκρή 43χρονη μητέρα δύο παιδιών στη Φθιώτιδα
Η γυναίκα άφησε σημείωμα με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα
Μία γυναίκα 43 ετών, εργαζόμενη και μητέρα δύο παιδιών έβαλε τέλος στη ζωή της στη Φθιώτιδα, σκορπώντας θλίψη στους οικείους της.
Η γυναίκα με καταγωγή από άλλο νομό, εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση σε Κοινότητα του Δήμου Καμένων Βούρλων, όπου και διέμενε μόνη της.
Τη γυναίκα εντόπισαν αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων, το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), έχοντας ειδοποιηθεί από την αδερφή της, η οποία μάταια προσπαθούσε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο τις τελευταίες δύο ημέρες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport είχε αφήσει και σημείωμα με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα, με τη χρήση χαπιών.
Για το τραγικό συμβάν, προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.
Πηγή: lamiareport
Η γυναίκα με καταγωγή από άλλο νομό, εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση σε Κοινότητα του Δήμου Καμένων Βούρλων, όπου και διέμενε μόνη της.
Τη γυναίκα εντόπισαν αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων, το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), έχοντας ειδοποιηθεί από την αδερφή της, η οποία μάταια προσπαθούσε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο τις τελευταίες δύο ημέρες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport είχε αφήσει και σημείωμα με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα, με τη χρήση χαπιών.
Για το τραγικό συμβάν, προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.
Πηγή: lamiareport
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού - Τη βρήκαν να κρύβεται, δείτε βίντεο
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού - Τη βρήκαν να κρύβεται, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα