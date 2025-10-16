Η Αθήνα υποδέχεται την Κυριακή τον 29ο Ποδηλατικό Γύρo

- Ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας Hero 2030, αφιερωμένη στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.- Εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, με πολύτιμες γνώσεις πρώτων βοηθειών από έμπειρα στελέχη του ΕΚΑΒ, το Σάββατο 11:00-12:00.- Επίδειξη πρώτων βοηθειών από εθελοντές διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το Σάββατο 13:00-14:00.- Δημιουργική απασχόληση για όλα τα παιδιά, την Κυριακή.Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα γίνεται έως 18 Οκτωβρίου, αποκλειστικά από τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Ισόγειο). Στη μεγάλη διαδρομή των 16 χλμ. μπορούν να συμμετέχουν άτομα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ενώ στη μικρή διαδρομή των 7 χλμ. όσοι έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους.