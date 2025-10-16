Ξυλοκόπησαν 16χρονο σε σχολείο του Βόλου
Δύο 17χρονοι και ένας 23χρονος ξυλοκόπησαν ένα μαθητή Λυκείου μέσα στο σχολείο – Δέχθηκε χτυπήματα και ο διευθυντής στην προσπάθειά του να τους χωρίσει

3 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/10) ένας 16χρονος μαθητής Λυκείου στον Βόλο, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από δύο ανήλικους, ηλικίας 17 ετών, και έναν 23χρονο άνδρα στο προαύλιο του σχολείου του.

Το άγριο περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τη συμπλοκή. Μπαίνοντας ανάμεσα στους νεαρούς για να τους χωρίσει, δέχθηκε και ο ίδιος χτυπήματα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, οι τρεις φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες (15-10-2025) στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, τρία άτομα, από τα οποία δυο 17χρονοι και ένας 23χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το πρωί στο προαύλιο Λυκείου της Νέας Ιωνίας, οι τρεις δράστες, όλοι μαθητές του σχολείο, άσκησαν σωματική βία σε βάρος 16χρονου συμμαθητή τους, χτυπώντας τον με γροθιές. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από καθηγητές του σχολείου, οι οποίοι επενέβησαν και ενημέρωσαν σχετικά.


3 ΣΧΟΛΙΑ

