Ξυλοκόπησαν 16χρονο σε σχολείο του Βόλου

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/10)στον Βόλο , ύστερα απόστο προαύλιο του σχολείου του.Το άγριο περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τη συμπλοκή. Μπαίνοντας ανάμεσα στους νεαρούς για να τους χωρίσει,Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news , οι τρεις φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Συνελήφθησαν, χθες (15-10-2025) στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, τρία άτομα, από τα οποία δυο 17χρονοι και ένας 23χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.



Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το πρωί στο προαύλιο Λυκείου της Νέας Ιωνίας, οι τρεις δράστες, όλοι μαθητές του σχολείο, άσκησαν σωματική βία σε βάρος 16χρονου συμμαθητή τους, χτυπώντας τον με γροθιές. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από καθηγητές του σχολείου, οι οποίοι επενέβησαν και ενημέρωσαν σχετικά.