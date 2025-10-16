Τραυματίστηκε ναυτικός κατά τη διαδικασία απεμπλοκής κάβου στο «Blue Star Μύκονος»
ΕΛΛΑΔΑ
Blue Star Μύκονος Καβάλα Ναυτικοί

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τον απόπλου του πλοίου από την Καβάλα με προορισμό τη Λήμνο και 393 επιβάτες

Τραυματισμό υπέστη 44χρονος ημεδαπός ναυτικός κατά τη διάρκεια εργασιών απεμπλοκής κάβου από την προπέλα του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Μύκονος», λίγο πριν τον απόπλου του από την Καβάλα με προορισμό τη Λήμνο και 393 επιβάτες.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ από τη Λιμενική Αρχή Καβάλας απαγορεύθηκε ο απόπλους του πλοίου.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ειδικό συνεργείο για την απεμπλοκή του κάβου από την προπέλα, ενώ το πλοίο θα επιθεωρηθεί από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα πριν λάβει άδεια επανεκκίνησης του δρομολογίου.


