Έπιασαν τον δολοφόνο 16χρονης στο Λονγκ Άιλαντ 40 χρόνια μετά το έγκλημα - Πώς τον συνέλαβαν χάρη σε ένα... καλαμάκι

«Ποτέ δεν έχασα την ελπίδα μου. Πάντα είχα πίστη στο σύστημα. Για μένα, το να ακούσω ότι υπήρχε κάποιος [που σκότωσε] την κόρη μου θα φέρει ανακούφιση σε μένα και την οικογένειά μου. Είναι σπαρακτικό να το περνάω αυτό ξανά και ξανά, αλλά αυτό φαίνεται να είναι η τελική κατάληξη και είμαι πολύ ευγνώμων. Πολύ ευγνώμων» δήλωσε από την πλευρά του ο πατέρας της άτυχης 16χρονης, Τόμας Φούσκο.