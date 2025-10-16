Έπιασαν τον δολοφόνο 16χρονης στο Λονγκ Άιλαντ 40 χρόνια μετά το έγκλημα - Πώς τον συνέλαβαν χάρη σε ένα... καλαμάκι
Η Τερέζα Φούσκο είχε βιαστεί, ξυλοκοπηθεί και στραγγαλιστεί -  Για το έγκλημα είχαν συλληφθεί τρεις νεαροί το 2003 και είχαν μείνει 18 χρόνια στη φυλακή, αν και αθώοι!

Μάριος Καλογερόπουλος
Στην εξιχνίαση του βιασμού και της δολοφονίας μιας 16χρονης κοπέλας το 1984 προχώρησαν οι αρχές του Λονγκ Άιλαντ χάρη σε ένα... καλαμάκι και τις εξετάσεις DNA.

Πρόκειται για το έγκλημα με θύμα την Τερέσα Φούσκο, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 5 Δεκεμβρίου 1984, 20 ημέρες μετά την εξαφάνισή της κοντά σε παγοδρόμιο στην πόλη Λίνμπρουκ.

Οι αρχές της κομητείας Νασάου συνέλαβαν ως δράστη του εγκλήματος τον 63χρονο σήμερα Ρίτσαρντ Μπιλοντό, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης καφετέριας την επίμαχη περίοδο.



Η 16χρονη είχε βιαστεί, ξυλοκοπηθεί και στραγγαλιστεί, με τη σορό της να εντοπίζεται σε ένα δάσος.

Η Φούσκο είχε εξαφανιστεί στις 10 Νοεμβρίου λίγες ώρες μετά την απόλυσή της από το παγοδρόμιο, στο οποίο εργαζόταν.

Η σύλληψη του Μπιλοντό, τον οποίο παρακολουθούσαν για καιρό οι αρχές, έγινε δυνατή αφού τον περασμένο Φεβρουάριο αγόρασε ένα ποτό κοντά στο σπίτι του και στη συνέχεια πέταξε το ποτήρι στα σκουπίδια, όπου το βρήκαν οι αστυνομικοί.

Όπως εξήγησε η εισαγγελέας που ανακοίνωσε τη σύλληψη του 63χρονου, «το DNA από το καλαμάκι, ταίριαζε με το δείγμα που είχε ληφθεί από το σώμα της Τερέζα».

DNA evidence on smoothie straw links suspect to 1984 cold case murder on Long Island | News 12


Η ίδια, μάλιστα, ήταν κατηγορηματική ότι αυτή τη φορά οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στο σωστό άτομο καθώς το 2003 είχαν συλλάβει τρεις νεαρούς - τον Τζον Ρεστίβο, τον Ντένις Χόλστεντ και τον Τζον Κόγκουτ - οι οποίοι αν και καταδικάστηκαν και πέρασαν 18 χρόνια στη φυλακή, τελικά αθωώθηκαν μετά από ειδικές εξετάσεις DNA. Οι τρεις τους στη συνέχεια υπέβαλαν αγωγή και κέρδισαν αποζημίωση 43 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ποτέ δεν έχασα την ελπίδα μου. Πάντα είχα πίστη στο σύστημα. Για μένα, το να ακούσω ότι υπήρχε κάποιος [που σκότωσε] την κόρη μου θα φέρει ανακούφιση σε μένα και την οικογένειά μου. Είναι σπαρακτικό να το περνάω αυτό ξανά και ξανά, αλλά αυτό φαίνεται να είναι η τελική κατάληξη και είμαι πολύ ευγνώμων. Πολύ ευγνώμων» δήλωσε από την πλευρά του ο πατέρας της άτυχης 16χρονης, Τόμας Φούσκο.

Μάριος Καλογερόπουλος
