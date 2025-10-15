Ισόβια και 26 χρόνια στον δολοφόνο με το τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης - Χαρακτήρισε τη φονική επίθεσή του... απάντηση στην αστυνομική βία
Ισόβια και 26 χρόνια στον δολοφόνο με το τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης - Χαρακτήρισε τη φονική επίθεσή του... απάντηση στην αστυνομική βία

Είχε εισβάλει στην Εφορία το καλοκαίρι του 2020, τραυμάτισε τέσσερις, ο ένας πέθανε μετά από πολύμηνη νοσηλεία - Απέφυγε  να πει συγγνώμη στα θύματά του στην απολογία του

Ισόβια και 26 χρόνια στον δολοφόνο με το τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης - Χαρακτήρισε τη φονική επίθεσή του... απάντηση στην αστυνομική βία
Σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε, καθώς και για τα αδικήματα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ο δολοφόνος με το τσεκούρι, που το καλοκαίρι του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος έδρασε εν βρασμώ ψυχής.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος δικαιολόγησε τη πράξη του ως απάντηση στα γεγονότα αστυνομικής βίας εις βάρος πολιτών σε διαδηλώσεις αλλά και την βία που όπως επικαλέστηκε, υπέστη από αστυνομικούς, όταν συνελήφθη με την καταστροφή που προκάλεσε σέ μηχάνημα ανάληψης χρημάτων. Επίσης καθόλη τη διάρκεια της απολογίας του δεν υπήρξε ούτε μια συγγνώμη προς τα θύματά του.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, η εισαγγελέας από την πλευρά της, ήταν καταπέλτης για τις πράξεις του δράστη τονίζοντας πως θεώρησε τον εαυτό του «αυτόκλητο τιμωρό του συστήματος και ενώ αποδεδειγμένα ήθελε να σκοτώσει όλο και περισσότερους, έβαλε λίγο ρομαντισμό στην απολογία του όταν η υπάλληλος της εφορίας πάλευε για τη ζωή της».

Οι νομικοί παραστάτες των θυμάτων που ήταν παρόντα καθόλη την διάρκεια της δίκης, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την απόφασή του δικαστηρίου λέγοντας ότι «αποδόθηκε δικαιοσύνη».

