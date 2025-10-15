Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Πόσες θέσεις έμειναν κενές
Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Πόσες θέσεις έμειναν κενές
Σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2025, ξεκινά η διαδικασία των ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας, η οποία διαρκεί 30 ημέρες
Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, διαπιστώνεται πως επί συνόλου 6.578 διαθέσιμων θέσεων, καλύφθηκαν οι 4.278. Επομένως, έμειναν κενές 2.300 θέσεις στα Ιδρύματα της χώρας, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 65%.
Στην ανάλυση του κ. Γιάννη Ζαμπέλη, Μαθηματικού, Φροντιστή, Σύμβουλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αποτυπώνονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τις κενές θέσεις, ποιες τάσεις προκύπτουν και τι σημαίνουν για τα περιφερειακά πανεπιστήμια.
Υπενθυμίζεται, ότι σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2025 ξεκινά η διαδικασία των ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας, η οποία διαρκεί 30 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4692/2020.
Το σύνολο των αιτήσεων για μετεγγραφή ή μετακίνηση ήταν 6.389. Από αυτές, οι 4.328 ήταν μετεγγραφές, που πραγματοποιήθηκαν με βάση μοριοδοτούμενους λόγους ενώ 437 αντιστοιχούσαν σε περιπτώσεις φοιτητών, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (άρθρο 78).
Το σύνολο των επιτυχόντων στις φετινές Πανελλαδικές, που εξασφάλισαν μετεγγραφή λόγω προπτυχιακών αδελφών ήταν 2.121. Τέλος, οι μετακινήσεις ιδίου πεδίου με βάση τα απαραίτητα μόρια που συγκέντρωσαν, ήταν 142.
Τα πανεπιστήμια που συγκέντρωσαν τις περισσότερες κενές θέσεις είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Αντίθετα, εκείνα που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη κάλυψη κενών θέσεων ήταν το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης — 36% κάλυψη
362 κενές από τις 566 θέσεις σε 16 τμήματα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων — 47,7% κάλυψη
Η «ακτινογραφία» των μετεγγραφών
