Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Πόσες θέσεις έμειναν κενές

Πανεπιστήμια με την υψηλότερη κάλυψη

Συμπεράσματα — Τι δείχνουν τα δεδομένα

290 κενές από 555 θέσεις σε 19 τμήματαΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας — 47,2% κάλυψη177 κενές από 335 θέσεις σε 11 τμήματαΕπιπλέον, καταγράφονται 169 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 147 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.Όπως προκύπτει, τα περισσότερα κενά εντοπίζονται σε τμήματα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, κυρίως δε σε περιοχές με μικρότερη ζήτηση ή μεγαλύτερη απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα.Τα 5 τμήματα που είχαν τις περισσότερες κενές θέσεις είναι τα εξής:Νομική (Κομοτηνή) - 1,3%Οι 75 από τις 76 θέσεις έμειναν κενέςΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής (Κομοτηνή) – 1,6%Οι 61 από τις 62 θέσεις έμειναν κενέςΒιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) – 5,6%Οι 51 από τις 54 θέσεις έμειναν κενέςΛογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) – 2,2%Οι 44 από τις 45 θέσεις έμειναν κενέςΟικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) – 18%Οι 41 από τις 50 θέσεις έμειναν κενέςΣτο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο καλύφθηκαν και οι 38 διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή 100%.Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καλύφθηκε το 95,1%, δηλαδή καλύφθηκαν 117 από τις 123 θέσεις.Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σημειώθηκε κάλυψη 89,0%, εφόσον καλύφθηκαν 561 από τις 630 θέσεις.Επίσης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλύφθηκε το 88,1% των θέσεων και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το 86,2%.Τα πανεπιστήμια των μεγάλων αστικών κέντρων διατηρούν υψηλή ελκυστικότητα για τους αιτούντες μετεγγραφή.Το συνολικό ποσοστό κάλυψης (65%) δείχνει ότι περίπου 1 στις 3 θέσεις έμεινε κενή.Ειδικότερα, το 35% των θέσεων μετεγγραφών έμειναν κενές. Από τα 248 τμήματα, μόνο 110 κάλυψαν πλήρως τις θέσεις τους, αριθμός που καλύπτει το 44% του συνόλου, δηλαδή λιγότερα από τα μισά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 59 τμήματα (24%) είχαν κάλυψη κάτω από 25%.Παραμένει ισχυρή η συγκέντρωση ζήτησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με επιπτώσεις στη γεωγραφική ισορροπία των τμημάτων. Όπως επισημαίνει ο ειδικός, «απαιτείται επανεξέταση πολιτικών για την ενίσχυση τμημάτων της περιφέρειας, όπως αναπτύσσοντας πρόγραμμα κινήτρων, αναβάθμιση υποδομών, κ.ά.».