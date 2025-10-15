Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Παιανίας προς Αεροδρόμιο - Κλειστή η δεξιά λωρίδα

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Οι δύο οδηγοί είναι ελαφρά τραυματίες - Μέχρι και 25 λεπτά οι καθυστερήσεις
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό λίγο μετά τις 6 το πρωί μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Συγκεκριμένα, συγκρούστηκε ένα αστικό λεωφορείο με ένα φορτηγό στο 42ο χλμ. της Αττικής Οδού. Από την σύγκρουση προέκυψαν υλικές ζημιές, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί. Οι επιβαίνοντες του λεωφορείου, απομακρύνθηκαν με άλλο λεωφορείο.
Όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι και 20΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και ως 25΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025
15΄-20΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας,
20΄-25΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. https://t.co/zt2pxyV9X4
