Οι διαβόητες φυλακές La Sante και οι επώνυμοι κρατούμενοί τους: Τις στοιχειώνουν οι κραυγές τη νύχτα, τι περιμένει τον Σαρκοζί
Το CNN ρίχνει φως στις συνθήκες κράτησης που θα αντιμετωπίσει ο Γάλλος πρώην πρόεδρος και επισημαίνει ότι την πρώτη του νύχτα, η ελευθερία του θα του φαίνεται πολύ μακρινή - Στις 21 Οκτωβρίου περνάει την πύλη
Σε μια εβδομάδα, στις 21 Οκτωβρίου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να περάσει την πύλη των φυλακών La Sante προκειμένου να εκτίσει την ποινή που του επέβαλε το δικαστήριο για την χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη.
Ο Νικολά Σαρκοζί που καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά ενδέχεται να αποφυλακιστεί με αναστολή πριν από τη λήξη της ποινής του, θα εκτίσει την ποινή του στο μοναδικό σωφρονιστικό κατάστημα που βρίσκεται μέσα στην πόλη του Παρισιού.
Πρόκειται για φυλακές που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων και όπου οι φυλακισμένοι δεν έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους και ο Σαρκοζί αναμένεται να κρατηθεί είτε σε κελί σε απομόνωση είτε στη λεγόμενη «πτέρυγα VIP».
Το CNN σε άνε εκτενές ρεπορτάζ για τις συνθήκες κράτησης που θα έχει ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρει ότι η πτέρυγα VIP προορίζεται για κρατούμενους που θεωρούνται ακατάλληλοι να βρίσκονται μεταξύ του γενικού πληθυσμού της φυλακής, συνήθως λόγω φόβων για την ασφάλειά τους. Μπορεί να είναι πολιτικοί, πρώην αστυνομικοί, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων ή άτομα που έχουν σχέσεις με ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες, τονίζει το CNN.
Τον τελευταίο ενάμιση αιώνα, τα τείχη της La Santé έχουν στερήσει την ελευθερία πολλών διάσημων Γάλλων.
Ένας από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες του κόσμου στις δεκαετίες του 1970 και 1980, ο Ιλίτς Ραμίρεζ Σάντσεζ, γνωστός και ως «Κάρλος ο Τσακάλι», πέρασε κάποιο διάστημα στη La Santé, όπως και ο Ζακ Μεσρίν, ένας διαβόητος δολοφόνος και ληστής τραπεζών της δεκαετίας του 1970, του οποίου η εγκληματική καριέρα απεικονίστηκε σε μια ταινία του 2008 με πρωταγωνιστή τον Βενσάν Κασέλ. Ο Μεσρίν είναι επίσης γνωστός για την απόδρασή του από τα τείχη της La Santé.
Άλλοι γνωστοί κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον Άλφρεντ Ντρέιφους, τον εβραίο στρατιωτικό διοικητή που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης Ντρέιφους στα τέλη του 19ου αιώνα, στην οποία ο αντισημιτισμός τον οδήγησε σε άδικη καταδίκη για προδοσία, και πιο πρόσφατα τον Αλεξάντρ Μπενάλα, βοηθό και πρώην σωματοφύλακα του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση μετά από βίντεο που τον έδειχνε να χτυπά διαδηλωτές των Κίτρινων Γιλέκων.
Ο Σαρκοζί δεν θα είναι καν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που θα φυλακιστεί εκεί. Ο Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην δικτάτορας του Παναμά, εξέτισε ποινή εκεί μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αμερικανική εισβολή που τον ανέτρεψε.
Τι περιμένει τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή La Sante- «Τη νύχτα ξεσπούν οι φωνές»
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σαρκοζί δεν είναι ευχαριστημένος με την προοπτική να πάει φυλακή. «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Αλλά με το κεφάλι ψηλά. Είμαι αθώος», είπε μετά την ακροαματική διαδικασία, με φωνή γεμάτη οργή. «Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο», συνέχισε, με τη σύζυγό του, την τραγουδίστρια και μοντέλο Κάρλα Μπρουνί-Σαρκοζί, στο πλευρό του.
«Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος». Όμως, πίσω από τα ψηλά τοίχους του, το La Santé δεν είναι μπουντρούμι.
Πρώην κρατούμενος στην πτέρυγα VIP της φυλακής αναφέρει ότι στην ουσία «πρόκειται περισσότερο για ένα ξενοδοχείο, παρά για μια φυλακή».
Εάν ο Σαρκοζί φιλοξενηθεί στην πτέρυγα VIP, μεταδίδει το CNN, θα του παραχωρηθεί ένα από τα 18 πανομοιότυπα κελιά, το καθένα από τα οποία διαθέτει εστία μαγειρέματος, ψυγείο, τηλεόραση, ντους και τουαλέτα, καθώς και σταθερή τηλεφωνική γραμμή που επιτρέπει στους κρατούμενους να καλούν συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους αριθμούς.
Τα κελιά έχουν εμβαδόν εννέα τετραγωνικά μέτρα (περίπου 97 τετραγωνικά πόδια), δεν είναι μεγαλύτερα από τα κανονικά κελιά, αν και οι τρόφιμοι αυτής της ειδικής πτέρυγας δεν υποχρεούνται να μοιράζονται το κελί τους, συνήθως για λόγους ασφαλείας.
Ωστόσο, η διαμονή εκεί δεν είναι καθόλου άνετη, όπως λένε όσοι την έχουν βιώσει. «Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος», δήλωσε ο πρώην δημόσιος υπάλληλος και πολιτικός που κρατήθηκε για αρκετές εβδομάδες. «Τη νύχτα, σε ξυπνούν οι φωνές των ανθρώπων».
Ένας πρώην αστυνομικός που έδωσε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό περιέγραψε τις συνεχείς προσβολές που του φώναζαν οι κρατούμενοι από άλλες πτέρυγες όταν έμαθαν ότι είχε φτάσει ως τρόφιμος.
Είναι πολύ πιθανό ότι ο Σαρκοζί θα προσελκύσει παρόμοια προσοχή και πίσω από τα σίδερα. Και παρά την υπόσχεσή του να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, η ελευθερία του μπορεί να φαίνεται πολύ μακρινή την πρώτη νύχτα που θα περάσει στη φυλακή.
