Οι διαβόητες φυλακές La Sante και οι επώνυμοι κρατούμενοί τους: Τις στοιχειώνουν οι κραυγές τη νύχτα, τι περιμένει τον Σαρκοζί

Εάν ο Σαρκοζί φιλοξενηθεί στην πτέρυγα VIP, μεταδίδει το CNN, θα του παραχωρηθεί ένα από τα 18 πανομοιότυπα κελιά, το καθένα από τα οποία διαθέτει εστία μαγειρέματος, ψυγείο, τηλεόραση, ντους και τουαλέτα, καθώς και σταθερή τηλεφωνική γραμμή που επιτρέπει στους κρατούμενους να καλούν συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους αριθμούς.Τα κελιά έχουν εμβαδόν εννέα τετραγωνικά μέτρα (περίπου 97 τετραγωνικά πόδια), δεν είναι μεγαλύτερα από τα κανονικά κελιά, αν και οι τρόφιμοι αυτής της ειδικής πτέρυγας δεν υποχρεούνται να μοιράζονται το κελί τους, συνήθως για λόγους ασφαλείας.Ωστόσο, η διαμονή εκεί δεν είναι καθόλου άνετη, όπως λένε όσοι την έχουν βιώσει. «Το πρόβλημα είναι ο θόρυβος», δήλωσε ο πρώην δημόσιος υπάλληλος και πολιτικός που κρατήθηκε για αρκετές εβδομάδες. «Τη νύχτα, σε ξυπνούν οι φωνές των ανθρώπων».Ένας πρώην αστυνομικός που έδωσε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό περιέγραψε τις συνεχείς προσβολές που του φώναζαν οι κρατούμενοι από άλλες πτέρυγες όταν έμαθαν ότι είχε φτάσει ως τρόφιμος.Είναι πολύ πιθανό ότι ο Σαρκοζί θα προσελκύσει παρόμοια προσοχή και πίσω από τα σίδερα. Και παρά την υπόσχεσή του να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, η ελευθερία του μπορεί να φαίνεται πολύ μακρινή την πρώτη νύχτα που θα περάσει στη φυλακή.