Βίντεο: Απλήρωτοι επί 4 μήνες οι εργαζόμενοι στην «Αυγή» και το «Κόκκινο» - Συγκέντρωση στην Κουμουνδούρου

Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Δώστε τώρα τα δεδουλευμένα - Αγώνας για δουλειά και αξιοπρέπεια», οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για «16 μήνες ομηρίας» και ανασφάλειας