Επίσκεψη Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Γεραπετρίτης Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» Παλαιστίνιοι

Επίσκεψη Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Συναντήθηκαν με παιδιά από τη Γάζα που νοσηλεύονται σε ελληνικά νοσοκομεία

Επίσκεψη Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέφθηκε την Τρίτη, από κοινού με την Παλαιστίνια ομόλογό του, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ».

Κατά την επίσκεψή τους συναντήθηκαν με παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη:

Επίσκεψη Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
Επίσκεψη Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
Επίσκεψη Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»


===

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης