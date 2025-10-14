Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Επίσκεψη Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
Επίσκεψη Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
Συναντήθηκαν με παιδιά από τη Γάζα που νοσηλεύονται σε ελληνικά νοσοκομεία
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισκέφθηκε την Τρίτη, από κοινού με την Παλαιστίνια ομόλογό του, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ».
Κατά την επίσκεψή τους συναντήθηκαν με παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία.
Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη:
