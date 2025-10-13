Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται για ασέλγεια στις τρεις κόρες και στις δύο ανιψιές του
Οι κόρες κατήγγειλαν στην Ασυνομία τον πατέρα τους ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες - Η μία από τις τρεις αδελφές είναι ακόμα και σήμερα ανήλικη, ενώ οι άλλες δύο είναι πλέον ενήλικες και παντρεμένες
Τον 55χρονο πατέρα τους κατήγγειλαν στην Αστυνομία τρεις αδερφές στην Πάτρα κατηγορώντας τον ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους, αλλά και σε βάρος δύο ανιψιών του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το περιστατικό συνέβη, όταν τα κορίτσια ήταν μεταξύ 9 και 11 ετών. Η μία από τις τρεις αδελφές είναι ακόμα και σήμερα ανήλικη, ενώ οι άλλες δύο είναι πλέον ενήλικες και παντρεμένες.
Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας και ερευνήθηκε με απόλυτη μυστικότητα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. Οι αστυνομικοί, έπειτα από την προανακριτική διαδικασία και τη λήψη καταθέσεων από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 55χρονου, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.
Ο γιος της οικογένειας φέρεται να αντιλήφθηκε όσα συνέβαιναν και μετά από έντονη αντιπαράθεση, ο πατέρας απομακρύνθηκε προσωρινά από το σπίτι.
Ο πατέρας αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε πράξη σε βάρος των παιδιών ή συγγενών του.
Ο 55χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία του βιασμού, καθώς οι πράξεις που περιγράφονται στις καταθέσεις των θυμάτων εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον ανακριτή, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία, θα καλέσει τον κατηγορούμενο να απολογηθεί και θα αποφασίσει για την ποινική του αντιμετώπιση.
