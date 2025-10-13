Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται για ασέλγεια στις τρεις κόρες και στις δύο ανιψιές του

Οι κόρες κατήγγειλαν στην Ασυνομία τον πατέρα τους ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες - Η μία από τις τρεις αδελφές είναι ακόμα και σήμερα ανήλικη, ενώ οι άλλες δύο είναι πλέον ενήλικες και παντρεμένες