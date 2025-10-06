Πτώση στις αγοραπωλησίες και «έκρηξη» στις γονικές παροχές - Περνούν τα ακίνητα στα παιδιά πριν ανέβουν κι άλλο οι τιμές

κόπωση, αλλά οιρυθμούς ρεκόρ, καθώς οι ιδιοκτήτες αξιοποιούν το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για να «κλειδώσουν» την περιουσία τους στα παιδιά τους πριν αλλάξει κάτι στο φορολογικό τοπίο. Η αγωνία για νέες αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων οδηγεί χιλιάδες οικογένειες να κινηθούν πρώτες: αντί να πουλούν, μεταβιβάζουν. Οι αγοραπωλησίες δείχνουναλλά οι γονικές παροχές και οι δωρεές ανεβαίνουν με καθώς οι ιδιοκτήτες αξιοποιούν το αφορολόγητο τωνγια να «κλειδώσουν» την περιουσία τους στα παιδιά τους πριν αλλάξει κάτι στο φορολογικό τοπίο.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν τη νέα πραγματικότητα: μια αγορά που στρέφεται από τη λογική της επένδυσης στην ασφάλεια της κατοχής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 367,43 εκατ. ευρώ, έναντι 385,23 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 4,6%. Το πρώτο τετράμηνο η κάμψη ήταν ακόμη εντονότερη, με τις εισπράξεις από αγοραπωλησίες να υποχωρούν κατά 17,5% σε σχέση με το 2024. Η εικόνα όμως άλλαξε από τον Μάιο και μετά, όταν οι συναλλαγές πήραν ξανά μπρος: το τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με πέρυσι, δείχνοντας ότι η αγορά αναπνέει, έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς.

Αντίθετα, οι μεταβιβάσεις μέσω γονικών παροχών και δωρεών παραμένουν σε σταθερή ανοδική τροχιά. Το επτάμηνο του 2025 τα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ανήλθαν σε 152,02 εκατ. ευρώ, από 136,97 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 11%. Ο αριθμός των πράξεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty ξεπερνά ήδη τις 120.000 για αγοραπωλησίες, τις 60.000 για γονικές παροχές και τις 38.000 για δωρεές, ενώ οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς αγγίζουν τις 70.000. Η τάση δείχνει ότι η περιουσία «μένει στην οικογένεια» και ότι η ελληνική αγορά ακινήτων κινείται πλέον περισσότερο από την ανάγκη παρά από την επένδυση.

Κλείσιμο

Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβίβασης Ακινήτων, το οκτάμηνο του 2025 άλλαξαν χέρια πάνω από 24.800 ακίνητα συνολικής αξίας 2,62 δισ. ευρώ. Ο Δήμος Αθηναίων κρατά την πρωτιά με 1.986 αγοραπωλησίες συνολικής αξίας άνω των 225 εκατ. ευρώ, ενώ οι ακριβότερες μεταβιβάσεις εντοπίζονται στις περιοχές υψηλής ζήτησης — Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα, Κηφισιά, Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη. Οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν ως «βαρόμετρο» της αγοράς, καθώς οι τιμές εκεί παραμένουν σταθερά ανοδικές, με αυξημένο ενδιαφέρον από εγχώριους αλλά και ξένους αγοραστές.





Παρά τη μείωση του όγκου συναλλαγών, οι τιμές δεν δείχνουν διάθεση υποχώρησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Οι νέες κατοικίες έως πέντε ετών σημείωσαν άνοδο 6,8%, ενώ τα παλαιότερα διαμερίσματα αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 7,6%. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή σε όλες τις κατηγορίες, με την προσφορά να παραμένει περιορισμένη και το κόστος κατασκευής να διατηρεί ψηλά τον πήχη των τιμών.