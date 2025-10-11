«Μεγάλη δικαίωση για τη μνήμη της, θα είναι πάντα στο φως» - Η ανάρτηση της αδελφής της Γαρυφαλλιάς για την καταδίκη του δολοφόνου της
Για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει «φτάνει», λέει η αδερφή της - Ο 50χρονος πρώην σύντροφός της καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκισης
Μεγάλη δικαίωση νιώθει η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου μετά την απόφαση του δικαστηρίου να κρίνει ένοχο τον 50χρονο σύντροφο της, όταν τον Νοέμβριο 2024 την ξυλοκόπησε άγρια έξω από ξενοδοχείο στην Τερψιθέα Πατρών και λίγες μέρες μετά, η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.
Το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Αμαλιάδας έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και του επέβαλλε 18 χρόνια κάθειρξης έναντι των 15 που πρότεινε η εισαγγελέας.
Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου αιτήθηκε να αναγνωριστούν δύο ελαφρυντικά, του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας, με την έδρα να τα απορρίπτει.
Η αδερφή της άτυχης Γαρυφαλλιάς, Γεωργία Κολλιοπούλου εξέφρασε την ικανοποίηση της για τη δικαίωση της μνήμης της αδερφής της μέσω μιας ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.
«Η δίκη ολοκληρώθηκε. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς μας. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να φέρνει πίσω έναν άνθρωπο, όμως υπάρχει δικαίωση. Για εκείνη, για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει «φτάνει».
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον δικηγόρο μας, George Tsiris που στάθηκε δίπλα μας με αφοσίωση, δύναμη και σεβασμό σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Η ακεραιότητά του και η επιμονή του έκαναν τη φωνή μας να ακουστεί δυνατά.
Σήμερα δεν είναι το τέλος - είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή.
Ευχαριστώ όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας. Η Γαρυφαλλιά θα είναι πάντα φως».
Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα λίγες ώρες πριν τον τραυματισμό της, είχε μαζέψει τα πράγματά της μαζί με τον σύντροφό της και είχαν φύγει από το σπίτι που συγκατοικούσαν καθώς ο ιδιοκτήτης, τους είχε ζητήσει να αποχωρήσουν μετά τα βίαια επεισόδια που και ο ίδιος διαπίστωσε, λέγοντας χαρακτηριστικά στον 49χρονο άνδρα πως αν δε φύγουν θα ενημερώσει την αστυνομία για τους συνεχείς ξυλοδαρμούς της γυναίκας.
Το χρονικό του άγριου ξυλοδαρμούΤον Νοέμβριο 2024 η Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο του ΚΑΤ όπου νοσηλευόταν για μέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που είχε υποστεί από τον σύντροφό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώην ζευγάρι είχε δώσει ραντεβού σε ξενοδοχείο ωστόσο η παραμονή τους εκεί ήταν ολιγόλεπτη.
Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ο 49χρονος να χτυπά στο πρόσωπο τη Γαρυφαλλιά και στη συνέχεια να την κλωτσάει στο κεφάλι με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει με σφοδρότητα στη μέση του δρόμου.
