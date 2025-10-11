«Μεγάλη δικαίωση για τη μνήμη της, θα είναι πάντα στο φως» - Η ανάρτηση της αδελφής της Γαρυφαλλιάς για την καταδίκη του δολοφόνου της

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώην ζευγάρι είχε δώσει ραντεβού σε ξενοδοχείο ωστόσο η παραμονή τους εκεί ήταν ολιγόλεπτη.Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ο 49χρονος να χτυπά στο πρόσωπο τη Γαρυφαλλιά και στη συνέχεια να την κλωτσάει στο κεφάλι με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει με σφοδρότητα στη μέση του δρόμου.