Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

Κανονικά θα ισχύσει για έναν ακόμα Οκτώβριο το μέτρο της αλλαγής της ώρας
.
Συγκεκριμένα, η αλλαγή ώρας για το 2025 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου.
Έτσι, στις 04:00 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω.
Με την αλλαγή αυτή, «κερδίζουμε» τη μία ώρα ύπνου που «θυσιάσαμε» την άνοιξη, όταν χάριν της θερινής ώρας τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα μπροστά.
Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ, αλλάζουν αυτομάτως την ώρα. Χειροκίνητα γίνεται η διαδικασία μόνο για τα παραδοσιακά ρολόγια.
Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε και θα επανέλθει η θερινή.
Η εποχική αλλαγή ώρας εφαρμόζεται δύο φορές τον χρόνο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε τμήματα του Καναδά, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής.
Παρά τη μακρά παράδοση, ειδικοί στην υγεία επισημαίνουν ότι η ξαφνική μεταβολή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και τους βιορυθμούς των ανθρώπων.
Γιατί αλλάζει η ώρα
Τη δεκαετία του ’70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.
Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.