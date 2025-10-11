Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω
ΕΛΛΑΔΑ
Χειμερινή ώρα Αλλαγή ώρας

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο, γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω
4 ΣΧΟΛΙΑ
Κανονικά θα ισχύσει για έναν ακόμα Οκτώβριο το μέτρο της αλλαγής της ώρας.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή ώρας για το 2025 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου.

Έτσι, στις 04:00 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω.

Με την αλλαγή αυτή, «κερδίζουμε» τη μία ώρα ύπνου που «θυσιάσαμε» την άνοιξη, όταν χάριν της θερινής ώρας τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα μπροστά.

Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ, αλλάζουν αυτομάτως την ώρα. Χειροκίνητα γίνεται η διαδικασία μόνο για τα παραδοσιακά ρολόγια.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε και θα επανέλθει η θερινή.

Η εποχική αλλαγή ώρας εφαρμόζεται δύο φορές τον χρόνο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε τμήματα του Καναδά, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής.

Παρά τη μακρά παράδοση, ειδικοί στην υγεία επισημαίνουν ότι η ξαφνική μεταβολή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και τους βιορυθμούς των ανθρώπων.

Κλείσιμο

Γιατί αλλάζει η ώρα

Τη δεκαετία του ’70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο

Αναστάτωση στην Basket League: Απόφαση της ΓΓΑ «παγώνει» έξι προπονητές, ανάμεσά τους και τον Εργκίν Αταμάν

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης