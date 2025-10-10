Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 65χρονη στη Μεσσηνία
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσσηνία Τροχαίο

Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 65χρονη στη Μεσσηνία

Το τροχαίο έγινε στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου

Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 65χρονη στη Μεσσηνία
Μία γυναίκα 65 ετών έχασε τη ζωή της, το βράδυ της Πέμπτης, όταν όχημα που οδηγούσε 73χρονος την παρέσυρε στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου, στη Μεσσηνία.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας στη Λογγά, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Τροχαία ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

