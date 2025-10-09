Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Πνίγηκε ηλικιωμένος - Κινδύνευσε και ο γιος του
Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Πνίγηκε ηλικιωμένος - Κινδύνευσε και ο γιος του

Ο 48χρονος γιος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων - Οι λουόμενοι έδωσαν στους δύο άνδρες τις πρώτες βοήθειες

Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Πνίγηκε ηλικιωμένος - Κινδύνευσε και ο γιος του
Τραγωδία στην παραλία των Φαλασάρνων στα Χανιά την Πέμπτη, με έναν ηλικιωμένο να χάνει τη ζωή του.

Ο 71χρονος άνδρας, με καταγωγή από τη Γερμανία, έκανε το μπάνιο του στη θάλασσα, μαζί με τον 48χρονο γιο του.

Λίγο μετά τις 15:00 και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες ενώ κολυμπούσαν, κατέληξαν να πνίγονται, με τους λουόμενους να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και να σπεύδουν για βοήθεια, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Οι άνδρες οδηγήθηκαν, τελικά, εκτός θάλασσας, με τους λοιπούς παρευρισκόμενους να ξεκινούν την παροχή πρώτων βοηθειών.

Δυστυχώς, ο 71χρονος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο 48χρονος γιος του επανήλθε, κατόπιν υπεράνθρωπης προσπάθειας από τους λουόμενους.

Στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισάμου και παρέλαβε τους δύο άνδρες.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται, ενώ δυστυχώς, για τον 71χρονο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, καθώς η ναυαγοσωστική περίοδος έληξε την 1η Οκτωβρίου.

