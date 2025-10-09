To 11o Ελληνοτουρκικό Φόρουμ Νέων Ηγετών στην Ύδρα

Το διάστημα 10-12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ύδρας φιλοξενεί το 11ο Ελληνοτουρκικό Φόρουμ Νέων Ηγετών. Ο θεσμός αυτός αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και της Παγκόσμιας Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Καντίρ Χας της Κωνσταντινούπολης. Πανεπιστημιακοί καθηγητές, νέοι ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές και από τις δύο χώρες συζητούν ελεύθερα για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στόχος του εν λόγω θεσμού είναι η ενδυνάμωση της αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ της νέας γενιάς και στις δύο πλευρές του Αιγαίου και η συμβολή του στην δημιουργία κλίματος ειρηνικής συνύπαρξης και καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.Στο πλαίσιο του φόρουμ, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στις 19:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί επιστημονική εσπερίδα με τη συμμετοχή Ελλήνων και Τούρκων Πανεπιστημιακών με θέμα: «Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Σήμερα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες».