«Ο πατέρας μου είναι ήρωας, ελπίζω ο Ντένις να μας βλέπει από ψηλά» λέει ο γιος του Πάνου Ρούτσι, Κρίστιαν

Στην Αθήνα έφτασε χθες βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Κρίστιαν Ρούτσι, γιος του Πάνου Ρούτσι
, μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του πατέρα του
.
«Νιώθω ανακούφιση που σταμάτησε την απεργία πείνας», είπε, προσθέτοντας πως «σε μια χώρα που γεννήθηκε η Δημοκρατία, δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να περιμένουμε 23 μέρες για ένα τόσο απλό ζήτημα».
Ο Κρίστιαν αποκάλυψε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της απεργίας βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον πατέρα του: «Για 23 μέρες του έδινα κουράγιο, όπως έκανε όλος ο κόσμος». Σε ερώτηση αν κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας φοβήθηκε για τον πατέρα του και αν του ζήτησε να σταματήσει, απάντησε: «Του είπα να το ξανασκεφτεί, γιατί ανησυχούσα για την υγεία του — είχε και τα δικά του καρδιολογικά προβλήματα, αλλά επέμενε».
«Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας. Παιδιά του λένε “είσαι ο πατέρας μας”», είπε συγκινημένος, μιλώντας για τη στήριξη που έχει δεχθεί ο πατέρας του από πολίτες σε όλη τη χώρα.
Αναφερόμενος στον αδερφό του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, ο Κρίστιαν είπε: «Εύχομαι ο Ντένις να μας βλέπει από ψηλά».
Όπως αποκάλυψε, ο πατέρας του έχει γενέθλια σήμερα και η οικογένεια ετοιμάζει μια έκπληξη στο Σύνταγμα, θέλοντας να του χαρίσει μια στιγμή χαράς μετά τις δύσκολες εβδομάδες που προηγήθηκαν.