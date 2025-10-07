ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Νέα ευκαιρία διορισμού στη δημοτική αστυνομία, τι πρέπει να κάνετε

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 08/10/2025 έως και 31/10/2025), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).