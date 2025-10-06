Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στην Αλόννησο - Ασφαλείς οι τέσσερις επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά
Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή «Στενή Βάλα» της Αλοννήσου.
Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, ενώ στο σημείο επιχειρούν περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το σκάφος κάηκε ολοσχερώς, παρά την άμεση επέμβαση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής. Για προληπτικούς λόγους, το ιστιοπλοϊκό λύθηκε από τον ντόκο ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά στα υπόλοιπα σκάφη που βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με το magnesianews.gr.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.
