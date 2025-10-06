Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Τροχαίο στα διόδια Πολυμύλου στην Εγνατία - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
Την ώρα εκείνη επικρατούσε στο σημείο πυκνή ομίχλη - Δεν υπάρχουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Κοζάνη, λίγο πριν τα διόδια Πολυμύλου.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, γύρω στις 4:45 το απόγευμα, ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό που πιθανόν είχε σταματήσει λίγο πριν τα διόδια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Την ώρα εκείνη επικρατούσε στο σημείο πυκνή ομίχλη.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Τον Απρίλιο, στο ίδιο περίπου σημείο φορτηγό συγκρούστηκε με δύο οχήματα, τα οποία πήραν φωτιά, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.
