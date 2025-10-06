Βγήκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα
Ακρόπολη Παρθενώνας σκαλωσια

Βγήκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα

Οι εργασίες συντήρησης θα συνεχιστούν με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών

Βγήκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα
Αναστασία Κουκά
Ανεμπόδιστη, δίχως την άχαρη αλλά αναγκαία, κατά καιρούς, παρεμβολή των σιδερένιων υποστηλωμάτων είναι, εδώ και λίγες ημέρες, η θέα προς την Ακρόπολη.

Μετά από αρκετά χρόνια, οι σκαλωσιές αφαιρέθηκαν από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα και ο ναός - σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, στέκει, ελεύθερος, απαλλαγμένος από εξωτερικές παρεμβάσεις.

Οι αναστηλωτικές εργασίες ωστόσο στον Ιερό Βράχο δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αρμόδια Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, θα ξεκινήσουν και πάλι σε μερικές εβδομάδες, αλλά με πιο ήπιες και ευέλικτες κατασκευές.

Αναστασία Κουκά
