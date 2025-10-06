Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Βγήκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα
Βγήκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα
Οι εργασίες συντήρησης θα συνεχιστούν με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών
Ανεμπόδιστη, δίχως την άχαρη αλλά αναγκαία, κατά καιρούς, παρεμβολή των σιδερένιων υποστηλωμάτων είναι, εδώ και λίγες ημέρες, η θέα προς την Ακρόπολη.
Μετά από αρκετά χρόνια, οι σκαλωσιές αφαιρέθηκαν από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα και ο ναός - σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, στέκει, ελεύθερος, απαλλαγμένος από εξωτερικές παρεμβάσεις.
Οι αναστηλωτικές εργασίες ωστόσο στον Ιερό Βράχο δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αρμόδια Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, θα ξεκινήσουν και πάλι σε μερικές εβδομάδες, αλλά με πιο ήπιες και ευέλικτες κατασκευές.
Δείτε φωτογραφία:
Μετά από αρκετά χρόνια, οι σκαλωσιές αφαιρέθηκαν από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα και ο ναός - σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, στέκει, ελεύθερος, απαλλαγμένος από εξωτερικές παρεμβάσεις.
Οι αναστηλωτικές εργασίες ωστόσο στον Ιερό Βράχο δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αρμόδια Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, θα ξεκινήσουν και πάλι σε μερικές εβδομάδες, αλλά με πιο ήπιες και ευέλικτες κατασκευές.
Δείτε φωτογραφία:
Η #Ακροπολη χωρίς σκαλωσιές από σήμερα μετά από περισσότερα από 15 χρόνια 😍 pic.twitter.com/dY9pFdkGk4— iVasilios (@iVasilios) October 5, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα