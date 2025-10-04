Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Κερατσίνι: Γερανός παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Θα μπορούσαν να είναι παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα που χτυπήθηκαν» λέει αυτόπτης μάρτυρας
Ατύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου.
Ένας γερανός που διέπραττε εργασίες στο σημείο, βγήκε απρόσεκτα από το στενό που βρισκόταν και χτύπησε αρκετά σταθμευμένα οχήματα. Κανένας τραυματισμός δεν καταγράφηκε, παρά μόνο κάποιες υλικές ζημιές.
Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως «Στο σημείο δεν απαγορεύεται το πάρκινγκ, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία σήμανση για να το γνωρίζουμε. Κανονικά μέσα στα αμάξια θα ήταν παιδιά, καθυστερήσαμε στο κολυμβητήριο λόγω γιατρού, αλλιώς...».
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
