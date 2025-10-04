Κερατσίνι: Γερανός παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κερατσίνι: Γερανός παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Θα μπορούσαν να είναι παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα που χτυπήθηκαν» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Κερατσίνι: Γερανός παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες/Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Ατύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου.

Ένας γερανός που διέπραττε εργασίες στο σημείο, βγήκε απρόσεκτα από το στενό που βρισκόταν και χτύπησε αρκετά σταθμευμένα οχήματα. Κανένας τραυματισμός δεν καταγράφηκε, παρά μόνο κάποιες υλικές ζημιές. 

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως «Στο σημείο δεν απαγορεύεται το πάρκινγκ, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία σήμανση για να το γνωρίζουμε. Κανονικά μέσα στα αμάξια θα ήταν παιδιά, καθυστερήσαμε στο κολυμβητήριο λόγω γιατρού, αλλιώς...».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
Φωτογραφίες/Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
