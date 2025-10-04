Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο τραυματίες 19 και 20 ετών στα Λαδάδικα
Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο τραυματίες 19 και 20 ετών στα Λαδάδικα

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο τραυματίες 19 και 20 ετών στα Λαδάδικα
Επεισόδιο με δύο τραυματίες, νεαρής ηλικίας, ερευνά η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 5 τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, απ' όπου παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερος νεαρός- ένας 20χρονος Έλληνας, που ήταν χτυπημένος στο κεφάλι.

Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ από την αστυνομία ερευνάται τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.

Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»

