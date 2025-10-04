Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο τραυματίες 19 και 20 ετών στα Λαδάδικα
Το ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο
Επεισόδιο με δύο τραυματίες, νεαρής ηλικίας, ερευνά η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 5 τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, απ' όπου παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.
Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερος νεαρός- ένας 20χρονος Έλληνας, που ήταν χτυπημένος στο κεφάλι.
Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ από την αστυνομία ερευνάται τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.
Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
