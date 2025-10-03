Eλληνικά F-16 της 335 Μοίρας στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025» - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ΝΑΤΟ

Eλληνικά F-16 της 335 Μοίρας στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025» - Δείτε φωτογραφίες

Η άσκηση ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου και διεξήχθη στην αεροπορική βάση Beja της Πορτογαλίας

Eλληνικά F-16 της 335 Μοίρας στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025» - Δείτε φωτογραφίες
Η 335 Μοίρα της 116 Πτέρυγας Μάχης από την αεροπορική βάση Αράξου, συμμετείχε, από τις 19 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025», η οποία διεξήχθη στην αεροπορική βάση Beja της Πορτογαλίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η Μοίρα συμμετείχε με τέσσερα αεροσκάφη F-16 και ανάλογο προσωπικό.

Συνολικά, στην άσκηση έλαβαν μέρος περισσότερα από 80 αεροσκάφη από 12 χώρες μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Τσεχία καθώς και το ΝΑΤΟ.

Η άσκηση περιελάμβανε αποστολές Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Composite Air Operations - COMAO), καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, τονίζεται στην ανακοίνωση.

