Eλληνικά F-16 της 335 Μοίρας στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025» - Δείτε φωτογραφίες
Η άσκηση ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου και διεξήχθη στην αεροπορική βάση Beja της Πορτογαλίας
Η 335 Μοίρα της 116 Πτέρυγας Μάχης από την αεροπορική βάση Αράξου, συμμετείχε, από τις 19 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025», η οποία διεξήχθη στην αεροπορική βάση Beja της Πορτογαλίας.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η Μοίρα συμμετείχε με τέσσερα αεροσκάφη F-16 και ανάλογο προσωπικό.
Συνολικά, στην άσκηση έλαβαν μέρος περισσότερα από 80 αεροσκάφη από 12 χώρες μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Τσεχία καθώς και το ΝΑΤΟ.
Η άσκηση περιελάμβανε αποστολές Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Composite Air Operations - COMAO), καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, τονίζεται στην ανακοίνωση.
