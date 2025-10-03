Eλληνικά F-16 της 335 Μοίρας στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025» - Δείτε φωτογραφίες

από την αεροπορική βάση Αράξου, συμμετείχε, από τις 19 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στην άσκηση, η οποία διεξήχθη στην αεροπορική βάση Beja της Πορτογαλίας.Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ηκαι ανάλογο προσωπικό.Συνολικά, στην άσκηση έλαβαν μέροςμεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Τσεχία καθώς και το ΝΑΤΟ.Η άσκηση περιελάμβανε αποστολές Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Composite Air Operations - COMAO), καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, τονίζεται στην ανακοίνωση.