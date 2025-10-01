Καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας έως 10°C - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Καιρός: Έρχεται διήμερο με βροχές, χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας έως 10°C - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Πιθανότητα ισχυρών φαινομένων και στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι της Πέμπτης - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Δείτε χάρτες πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός κατά το διήμερο Πέμπτης - Παρασκευής εξαιτίας βαρομετρικού χαμηλού που προσεγγίζει τη χώρα μας από τα δυτικά.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της θα είναι:
- οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες,
- η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.
Πιο αναλυτικά, από το βράδυ της Τετάρτης (1/10) βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο. Από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (2/10) τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Η ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστούν από το μεσημέρι της Πέμπτης. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες έως και τις βραδινές ώρες και στην Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα της Πέμπτης.
Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται τις πρώτες ώρες, το πρωί και τις πρώτες βραδινές ώρες της Πέμπτης.
Σε ότι αφορά την Παρασκευή (3/10), τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κρήτη και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάζει μεγάλη πτώση την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Η πτώση θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 10°C.
Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί:
- Από το βράδυ της Πέμπτης 02/10 θα σημειωθούν οι πρώτες χιονοπτώσεις του Φθινοπώρου στα ορεινά των βορειοδυτικών ηπειρωτικών και κυρίως σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας
- Οι καταιγίδες στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στα νότια ηπειρωτικά θα συνοδεύονται σε κάποιες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις
- Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
- Υπάρχει πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Πέμπτη 02/10 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).
Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες που από αργά τη νύχτα θα είναι ισχυρές. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που θα είναι ισχυρές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι ισχυρές.
Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια από νότιες με την ίδια ένταση. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ, θα είναι ισχυρές στη δυτική Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.
Άνεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και γρήγορα από τα δυτικά από νότιες 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος και από το απόγευμα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι ισχυρές.
Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα σταδιακά βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
