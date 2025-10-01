Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Ευλογιά Ηράκλειο Ευλογιά των αιγοπροβάτων Αιγοπρόβατα

Τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα 1η έως τις 9 Οκτωβρίου 2025 είναι ο περιορισμός μετακινήσεων αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή μόνο εντός Περιφερειακής Ενότητας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία παρουσιάζει αυξημένα κρούσματα στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται, παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων. Για αυτόν τον λόγο παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στο νησί.

Ειδικότερα, τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα 1η έως τις 9 Οκτωβρίου 2025 είναι ο περιορισμός μετακινήσεων αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή μόνο εντός Περιφερειακής Ενότητας, οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινό βοσκότοπο (αλλαγή βοσκοτόπου) εξακολουθεί να επιτρέπεται τόσο εντός όσο και εκτός Περιφερειακών Ενοτήτων στην Κρήτη, απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώων από διαφορετικές εκτροφές, ενώ η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων, όπου θα πρέπει αυτά να παραμένουν εκεί σε καραντίνα για τουλάχιστον 21 ημέρες.

Επίσης, προβλέπεται όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων να διενεργούνται με υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, με πιστοποιημένα κατάλληλα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση, ενώ συνεχίζεται η απαγόρευση της εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί όλους τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, να περιορίσουν τις επισκέψεις τρίτων και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα.

