Απεργία 1η Οκτωβρίου: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη και κλειστοί σταθμοί
ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία Απεργία αύριο Απεργία ΜΜΜ Μετρό Θεσσαλονίκης

Στις 9 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, αναμένονται αύριο, Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 9 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

