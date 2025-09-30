Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Εξιχνιάστηκαν απάτες ηλικιωμένων στο Ηράκλειο - Προσποιούνταν υπαλλήλους και έκλεψαν κοσμήματα 24.000 ευρώ
Για τις δύο απάτες ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί ηλικίας 27 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους
Εξιχνιάστηκαν δύο απάτες εις βάρος ηλικιωμένων γυναικών στο Ηράκλειο Κρήτης. Ταυτοποιήθηκαν δύο δράστες οι οποίοι προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και είχαν κλέψει κοσμήματα συνολικής αξίας 24.000 ευρώ.
Για τις δύο απάτες ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί ηλικίας 27 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τις ημεδαπές και με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και τη δικαιολογία ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος στις οικίες τους και έπρεπε να κάνουν μία συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου, έπεισε αυτές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του και να συγκεντρώσουν το σύνολο των κοσμημάτων τα οποία καθ’ υπόδειξη του τα άφηναν ανεπιτήρητα σε εξωτερικό προαύλιο χώρο των οικιών.
Στη συνέχεια ο 27χρονος με τη χρήση αυτοκινήτου μεταφέροντας τον 22χρονο ο οποίος είχε το ρόλο εισπράκτορα, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα ενώ ο άγνωστος δράστης τις απασχολούσε τηλεφωνικά στο εσωτερικό των οικιών.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες και σε περιβάλλοντες χώρους που χρησιμοποιούν, εντοπίστηκε το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι ημεδαποί για την παραλαβή των κοσμημάτων και κατασχέθηκε.
Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
