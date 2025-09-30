Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Αιγάλεω: Συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων
Σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.401 λαθραία καπνικά προϊόντα (2.360 πακέτα τσιγάρα και 41 συσκευασίες καπνού) και 425 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων προχώρησε το πρωί της Κυριακής (28/9) η Αστυνομία στο Αιγάλεω.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν τον 47χρονο να κινείται πεζός στο Αιγάλεω και έλεγξαν μία σακούλα που είχε σε κοντινό σημείο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.401 λαθραία καπνικά προϊόντα (2.360 πακέτα τσιγάρα και 41 συσκευασίες καπνού) και το χρηματικό ποσό των 425 ευρώ και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για σχηματισμό δικογραφίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
