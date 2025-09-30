Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Πλεύρης: «Εμείς θα επιλέγουμε ποιος θα έρθει, για πόσο χρόνο και με ποιους όρους» – Αποκαλυπτήρια στο υπουργικό για το πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης
Σε πρώτο πλάνο ο φιλολαϊκός χαρακτήρας των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μετά τη Θεσσαλονίκη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έκανε και από το τερέν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απ’ όπου έστρεψε τους προβολείς στην πολιτική μείωσης φόρων, έτσι και επί ελληνικού εδάφους, θέλει να κρατήσει σε πρώτο πλάνο τον φιλολαϊκό χαρακτήρα των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.
Γι’ αυτό και στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, μετά τη Θεσσαλονίκη, δεσπόζει η νομοθέτηση των φοροελαφρύνσεων, που σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα 4 εκατομμυρίων Ελλήνων, και θα τους επιτρέψουν να αμυνθούν καλύτερα στις επιθέσεις της ακρίβειας. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, θα προβάλλει με συγκεκριμένα παραδείγματα, αυτές τις δυνατότητες που αποκτούν μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αλλά και νέοι.
Σε αυτό το φόντο, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να σταθεί στον μόνιμο χαρακτήρα των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος, ενώ θα εκπέμψει μηνύματα προς δυο κατευθύνσεις: Καταρχάς προς τους ωφελούμενους και με συγκεκριμένα παραδείγματα για να αναδείξει, ότι αυτές οι παρεμβάσεις μεγαλώνουν τη δύναμη μισθών και συντάξεων και κατά συνέπεια την προστασία τους απέναντι στους κυματισμούς της εισαγόμενης ακρίβειας. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης θα σταθεί στο γεγονός, ότι οι πολίτες, θα εξακολουθούν να βλέπουν στην τσέπη τους τα αυξημένα εισοδήματα, ακόμη και όταν η ακρίβεια δεν θα δυσκολεύει την καθημερινότητά τους.
Από την άλλη ο Πρωθυπουργός, χρησιμοποιώντας ως βατήρα την ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου, θα επιδιώξει να αποδυναμώσει το αφήγημα της αντιπολίτευσης. Άλλωστε, όπως αναμένεται να επισημάνει, τα θέματα που θα λάβουν το πράσινο φως από το υπουργικό συμβούλιο, αποδεικνύουν ότι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι στο πλευρό της κοινωνίας και της πατρίδας. Ταυτόχρονα, θα αξιοποιήσει την ευκαιρία για να εκθέσει τα ψεύδη της αντιπολίτευσης, που όπως αναμένεται να πει «είναι το έργο που κάνει πράξη το πρόγραμμα μας».
Γι’ αυτό και θα δοθεί έμφαση στα θέματα του υπουργικού συμβουλίου που αφορούν, στον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή -όπως τιτλοφορούνται οι παρεμβάσεις στη θητεία και στην εφεδρεία– αλλά ακόμη περισσότερο στην προώθηση των πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης. Ένα νομοσχέδιο, που σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της εύρυθμης λειτουργίας κρίσιμων τομέων της οικονομίας. Πρόκειται παρέμβαση που έχει προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η οποία είναι ώριμη εδώ και μήνες, ενώ μετά το τελικό φινίρισμα στις διατάξεις του, παρουσιάστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης, πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβεί στις ΗΠΑ.
Δίνοντας το στίγμα της νομοθετικής παρέμβασης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε αποκλειστική δήλωση του στο newmoney, ξεκαθαρίζει: «Η νόμιμη μετανάστευση είναι απαραίτητη γιατί προσφέρει εργατικό δυναμικό και επιτρέπει να επιλεγεί ποιος θα έρθει, για πόσο χρόνο και με ποιους όρους. Εστιάζουμε στις άδειες που εκκρεμούν, στην προσέγγιση εργατών μέσω διακρατικών συμφωνιών και τρίτον, όσους παίρνουν άσυλο. Όπως πληροφορείται το newmoney.gr, η κεντρική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μειωθεί στο μισό ο χρόνος απόδοσης των σχετικών αδειών. Για «χρόνο ικανό να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς» κάνουν λόγο οι συντάκτες του νομοθετήματος.
