Διάσωση 69 μεταναστών στα νότια της Γαύδου
Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο λέμβους και διασώθηκαν από πλοίο της Frontex
Στη διάσωση 69 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους προχώρησε πλοίο της δύναμης Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου.
Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας και δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με το πλοίο της Frontex, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
