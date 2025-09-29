Τσιάρας: Νέα έξαρση της ευλογιάς των προβάτων - Μόνη λύση για αποφυγή του lockdown η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

Ειδήσεις σήμερα:

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης του Κρέατος και του Τομέα της Κτηνοτροφίας, μίλησε για μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Έχουν θανατωθεί, όπως είπε, πάνω από 300.000 ζώα. Οι εξαγωγές έχουμε μπλοκάρει για μήνες. Ζητάμε από χθες, πρόσθεσε, να είχε ενεργοποιηθεί η άδεια ηλεκτρονικής διακίνησης κάτι που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είχε ξεκινήσει το σύστημα traces αλλά άγνωστο γιατί, σταμάτησε. Ζήτησε να μείνουν ανοιχτά τα σφαγεία όπως είναι και στις γειτονικές χώρες.Η πρόεδρος της ΔΕ του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου η, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι κάποτε γινόντουσαν κάποια σποραδικά εμβόλια αλλά υπήρχαν και εργαστήρια παρακολούθησης που σήμερα δεν έχουμε. Απαιτούνται, είπε, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Ο αδύναμος κρίκος είναι ο στάβλος και η εκτροφή. Σχετικά με την φέτα και την συμβολή της στην οικονομία, είπε ότι παράγει για τη χώρα 1,1 δισ. ευρώ το χρόνο και θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Η πρόεδρος μίλησε για την υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας και την ανάγκη προσλήψεων.Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, διευθύντρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέφερε ότι η ευλογιά προήλθε από την Τουρκία. Πρέπει να γίνεται θανάτωση ζώων. Υπάρχουν νέοι κανονισμοί. Αυτή τη στιγμή κανένα κράτος μέλος δεν εμβολιάζει. Δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ, ενώ υφίστανται και διαφορετικά εμβόλια στην αγορά τα οποία χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες που δεν εξάγουν ζώα στην ΕΕ. Ένας εμβολιασμός, πρόσθεσε η αναπληρώτρια διευθύντρια, θα δημιουργούσε δύο ζώνες στην χώρα, των εμβολιασμένων και των μη, κάτι που θα επέφερε και απαγόρευση μετακινήσεων.Ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού Φέτας,, μίλησε για πολύ μεγάλες ζημιές στην κτηνοτροφία, επισημαίνοντας ότι οι κτηνοτρόφοι δεν είναι αναλώσιμοι. Ζήτησε από το υπουργείο «να δει σοβαρά και όχι μόνο πολιτικά» το πώς θα αποζημιωθούν και θα στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι και έθεσε το θέμα των καθυστερήσεων των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων.Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, επισήμανε την έλλειψη ενός σχεδίου αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης, τόσο από την πλευρά των κτηνοτρόφων όσο και της κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης απέτυχε. Έχουμε χιλιάδες θανατώσεις. Χάνεται το κοπάδι κι εμείς περιμένουμε κάποια στιγμή να δοθεί μια αποζημίωση. Δεν μπορεί να αποζημιώνεται μόνο το ζωικό κεφάλαιο. Θα πρέπει να δοθεί αποζημίωση και για το απολεσθέν εισόδημα στους κτηνοτρόφους. Εκτίμησε ότι την προσεχή άνοιξη θα είμαστε και πάλι θεατές του ιδίου έργου. Δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε το προϊόν της φέτας, είπε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως «εάν δεν υπάρχει ελληνικό πρόβειο γάλα, δεν θα υπάρχει και φέτα. Είμαστε μπροστά στον κίνδυνο να μην υπάρχει ελληνικό πρόβειο γάλα το επόμενο διάστημα».Ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας,, κάλεσε να μην στοχοποιούνται οι κτηνοτρόφοι ότι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επιστημονική στήριξη από το υπουργείο. Σημείωσε ότι από το 1986 μέχρι το 1999 η Ελλάδα εμβολίαζε για την ευλογιά. Από τον καταρροϊκό (πυρετό) έχουμε 37.000 ζώα. Το ίδιο θα ζήσουμε και με την ευλογιά. Έχουμε κουραστεί. Όποιος χάνει το κοπάδι καταστρέφεται, είπε και ζήτησε να υπάρξουν άμεσες αποζημιώσει για τις ζωοτροφές, ενώ αντιτάχθηκε στην πρόταση για lockdown.