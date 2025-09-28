Στην Ιταλία αύριο ο Νίκος Δένδιας για τις φρεγάτες Bergamini - Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Δένδιας Βόρεια Ιταλία Φρεγάτες

Στην Ιταλία αύριο ο Νίκος Δένδιας για τις φρεγάτες Bergamini - Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο

H συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας

Στην Ιταλία αύριο ο Νίκος Δένδιας για τις φρεγάτες Bergamini - Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας. Κατά την επίσκεψή του ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο.

Όπως ανακοινώθηκε, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας. Εκτός από την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, θα διεξαχθούν διευρυμένες συνομιλίες, κατά τις οποίες θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας στον αμυντικό τομέα.

Μιλώντας την Τετάρτη στην Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών της Βουλής ο κ. Νίκος Δένδιας, έκανε γνωστό ότι στόχος της επίσκεψής του στην Ιταλία είναι «η υπογραφή ενός Μνημόνιου συνεννόησης με την Ιταλική πλευρά για τις Bergamini».

Ο υπουργός διευκρίνισε πως «δεν πρόκειται για αγορά, αλλά ότι θα υπογραφεί ένα Μνημόνιο έναρξης διαπραγματεύσεων, καθώς έχει τελειώσει η επιθεώρηση των πλοίων αυτών από το Πολεμικό μας Ναυτικό».

Ο κ. Δένδιας μάλιστα εξέφρασε την εκτίμησή του για την επίτευξή αυτού του στόχου λέγοντας ότι «επειδή υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης ελπίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχές. Είναι για δύο συν δύο ιταλικά πλοία. Τα δύο καταρχήν και μετά όταν η Ιταλία αποδεσμεύσει τα άλλα δύο». Εάν αυτό το καταφέρουμε, είπε ο κ. Δένδιας «θα πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, καθώς σε ελάχιστο χρόνο θα αποκτήσουμε πλέον το πιο ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στην Ιστορία μας».

