Δένδιας: Κλειδώνουν τη Δευτέρα οι δύο φρεγάτες Bergamini

Η ιταλική φρεγάτα Bergamini

Μνημόνιο συνεννόησης με την ιταλική πλευρά για τις δύο φρεγάτεςπρόκειται να υπογράψει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας , όπως ανακοίνωσε σήμερα, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.Ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για μνημόνιο αγοράς, εξηγώντας, ωστόσο, πως «έχει τελειώσει η επιθεώρηση από το Πολεμικό Ναυτικό για τα δύο πλοία και θα υπογράψω ένα μνημόνιο έναρξης των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.«Επειδή υπάρχει δεδομένο πλαίσιο ελπίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχές, 2+2 ιταλικά βαπόρια, τα δύο καταρχήν και όταν οι Ιταλοί αφήσουν τα άλλα δύο» ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.«Εάν αυτό το καταφέρουμε, θα είναι μια τεράστια επιτυχία για εμάς. Θα αποκτήσουμε σε ελάχιστο χρόνο πλέον το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Δένδιας για 4η Belharra: Είναι η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη, φέρει πύραυλο Cruise με βεληνεκές άνω των 1.000 χλμ

Νωρίτερα ο κ. Δένδιας, προσερχόμενος στη Βουλή, είχε μιλήσει για τις επιχειρησιακές δυνατότητες της τέταρτης Belharra. Όπως είπε πρόκειται για την πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη που φέρει πύραυλο Cruise με βεληνεκές άνω των 1.000 χλμ.«Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική Αντιπροσωπεία θα στηρίζει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας πρόσθεσε: «θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων τη σύμβαση για την απόκτηση μια φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την μετατροπή των τριών προηγούμενων φρεάτων Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++.Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η φρεγάτα Belharra Standard 2++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Belharra Standard 2, αυτή φέρει συν δέκα βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και από την επιχείρηση 'Ασπίδες' στην Ερυθρά Θάλασσα.