Τέσσερις τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στoν Λαγκαδά
Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, το μεσημέρι στον δρόμο από το Κολχικό προς τον Σοχό, στην περιοχή του Λαγκαδά.
Όπως έγινε γνωστό, οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου ενώ η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
