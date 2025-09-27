Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Φωτιά στο Εξαμίλι Λαγκαδά - Στη μάχη και δύο ελικόπτερα
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά βόρεια από το Εξαμίλι του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 και καίει δασική έκταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2025
2 Ε/Π.
