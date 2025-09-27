Φωτιά στο Εξαμίλι Λαγκαδά - Στη μάχη και δύο ελικόπτερα
Φωτιά στο Εξαμίλι Λαγκαδά - Στη μάχη και δύο ελικόπτερα

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά βόρεια από το Εξαμίλι του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 και καίει δασική έκταση.


Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.

