Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Αυλώνας: Μητέρα καταγγέλλει τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της στο σχολείο - «Έλειπαν μαλλιά και είχε σημάδι στα χείλη»
Αυλώνας: Μητέρα καταγγέλλει τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της στο σχολείο - «Έλειπαν μαλλιά και είχε σημάδι στα χείλη»
Διφορούμενες πληροφορίες στην ΕΛ.ΑΣ. για το πως χτύπησε το παιδί - Τι υποστηρίζει ο διευθυντής
Το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου μια 30χρονη μητέρα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αυλώνα πως καθώς παρέλαβε τον 3χρονο γιο της από ιδιωτικό σχολείο διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε ένα κενό και είχε ένα σημάδι στο χείλος του.
Αρχικά τόσο η γυναίκα του διευθυντή, όσο και μία δασκάλα υποστήριξαν ότι τα σημάδια προκλήθηκαν από τον Διευθυντή του σχολείου, στην προσπάθειά του να προστατέψει τον γιο της από το να χτυπήσει στην πόρτα καθώς έτρεχε, την στιγμή που χτυπούσε το κουδούνι.
Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας άλλη δασκάλα του ίδιου σχολείου τηλεφώνησε στην μητέρα του 3χρονου και της ανέφερε ότι ενώ μερικά παιδιά έκλαιγαν, ο διευθυντής μετέφερε τον γιο της στον χώρο της κουζίνας, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα. Όταν εξήλθαν από την κουζίνα, η εν λόγω δασκάλα διαπίστωσε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Αμέσως ο διευθυντής μετέφερε τον ανήλικο στο μπάνιο, όπου και εκεί παρέμειναν αρκετή ώρα, και όταν εξήλθαν εκείνη διαπίστωσε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου ισχυρίστηκε στην Αστυνομία πως ήθελε να τον ηρεμήσει καθώς δεν έτρωγε, ενώ τον έπιασε από τα μαλλιά όταν πήγε να πέσει από την καρέκλα.
Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε από τους γονείς του αρχικά σε τοπικό παιδίατρο και εν συνεχεία στο νοσοκομείο «Παίδων». Από την Αστυνομία χορηγήθηκε Ιατροδικαστική Παραγγελία για εξέταση του παιδιού.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Με ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα ξεκινά η αλλαγή του καιρού - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
Καταδικάστηκε 23χρονος που έτρεχε με 100χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι έψαχνε… φαρμακείο
Αρχικά τόσο η γυναίκα του διευθυντή, όσο και μία δασκάλα υποστήριξαν ότι τα σημάδια προκλήθηκαν από τον Διευθυντή του σχολείου, στην προσπάθειά του να προστατέψει τον γιο της από το να χτυπήσει στην πόρτα καθώς έτρεχε, την στιγμή που χτυπούσε το κουδούνι.
Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας άλλη δασκάλα του ίδιου σχολείου τηλεφώνησε στην μητέρα του 3χρονου και της ανέφερε ότι ενώ μερικά παιδιά έκλαιγαν, ο διευθυντής μετέφερε τον γιο της στον χώρο της κουζίνας, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα. Όταν εξήλθαν από την κουζίνα, η εν λόγω δασκάλα διαπίστωσε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Αμέσως ο διευθυντής μετέφερε τον ανήλικο στο μπάνιο, όπου και εκεί παρέμειναν αρκετή ώρα, και όταν εξήλθαν εκείνη διαπίστωσε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου ισχυρίστηκε στην Αστυνομία πως ήθελε να τον ηρεμήσει καθώς δεν έτρωγε, ενώ τον έπιασε από τα μαλλιά όταν πήγε να πέσει από την καρέκλα.
Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε από τους γονείς του αρχικά σε τοπικό παιδίατρο και εν συνεχεία στο νοσοκομείο «Παίδων». Από την Αστυνομία χορηγήθηκε Ιατροδικαστική Παραγγελία για εξέταση του παιδιού.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Με ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα ξεκινά η αλλαγή του καιρού - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
Καταδικάστηκε 23χρονος που έτρεχε με 100χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι έψαχνε… φαρμακείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα