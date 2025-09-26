Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 23χρονος που έτρεχε με 100χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή και είπε ότι έψαχνε… φαρμακείο
Ο νεαρός, που οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, έμπαινε σε μονόδρομους και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς
Να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα επιχείρησε ενώπιον του δικαστηρίου ο 23χρονος που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα καθώς οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην κατοικημένη περιοχή της Ευκαρπίας και στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς έμπαινε σε μονόδρομους και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς.
Ο νεαρός καταδικάστηκε σε συνολικά 16 μήνες φυλάκισης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης που τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα ή άνθρωπο αλλά και για έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και αποφάσισε η ποινή του να μετατραπεί προς δέκα ευρώ ημερησίως.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν τον νεαρό να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με τη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε, ενώ τον άκουγαν από… χιλιόμετρα λόγω της εξάτμισης που φορούσε στο δίκυκλο.
Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας αστυνομικός, εκείνη τη στιγμή η ειδική ομάδα της Υπηρεσίας του πραγματοποιούσε ελέγχους και όταν άκουσαν τον θόρυβο από τη μοτοσυκλέτα του οδηγού είχαν αποφασίσει να τον σταματήσουν για έλεγχο, πριν καν φτάσει κοντά τους. «Οι συνάδελφοι του έκαναν σήμα για να σταματήσει αλλά μας αγνόησε. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και οδηγούσε με ταχύτητα πάνω από 100χλμ/ώρα στον μονόδρομο», κατέθεσε, τονίζοντας ότι σε εκείνο το σημείο υπήρχε πάρκο και ήταν πολύ επικίνδυνη η συμπεριφορά του καθώς θα μπορούσε να βρεθεί στον δρόμο του κάποιος πεζός ή ποδηλάτης.
«Ευτυχώς για όλους μας εκείνη τη στιγμή δεν ερχόταν κάποιο όχημα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε τέτοια περιστατικά και το διαχειριστήκαμε ανάλογα. Ξεκινήσαμε άμεσα για αναζητήσεις του οδηγού και της μοτοσυκλέτα, ψάχναμε περιμετρικά, μπαίναμε στους κάθετους δρόμους για να τον εντοπίσουμε», σημείωσε.
Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας σε εμφανή σημείο-όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία - ωστόσο οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν από μερικά νούμερα που κατάφεραν να διακρίνουν. Ο νεαρός συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα όταν έφτασε στο σπίτι του. Μάλιστα, όπως κατέθεσε ο αστυνομικός, άνοιξε την πόρτα του γκαράζ προσπαθώντας να βάλει μέσα τη μοτοσυκλέτα ωστόσο του πέρασαν χειροπέδες πριν προλάβει να μπει στο σπίτι ή να απομακρυνθεί.
Τέλος, αναφερθείς στον κατηγορούμενο, ο έμπειρος αστυνομικός της Τροχαίας τόνισε προς στο δικαστήριο: «Ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων που μεταμορφώνονται όταν οδηγούν μηχανή ή «πειραγμένο» αυτοκίνητο. Είναι ένας επικίνδυνος οδηγός, από αυτούς που μπορούν να μας οδηγήσουν σε τροχαίο ατύχημα».
Στην απολογία του ο 23χρονος φοιτητής αρνήθηκε και δε σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και ότι επιχείρησε να διαφύγει, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε βγει με τη μοτοσυκλέτα προκειμένου να βρει φαρμακείο και να αγοράσει ένα εισπνεόμενο φάρμακο για τον πατέρα του.
«Με κάλεσε ο πατέρας μου στο τηλέφωνο και μου είπε να πάω να βρω εφημερεύον φαρμακείο. Ήμουν πίσω από ένα βανάκι και όταν πάτησε φρένο έκανα ελιγμό για να μην πέσω επάνω του. Μάλλον εκεί μου έκαναν σήμα να σταματήσω αλλά δεν τους είδα και συνέχισα την πορεία μου», ανέφερε.
Ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε ότι τον έψαχναν οι αστυνομικοί για αυτόν τον λόγο όταν τον εντόπισαν έξω από το σπίτι του επιχείρησαν να του περάσουν χειροπέδες τους ρώταγε χαρακτηριστικά: «Τι έγινε ρε παιδιά;». Ολοκληρώνοντας την απολογία του, ανέφερε ότι «ήταν λάθος μου που μπήκα στον μονόδρομο» και πρόσθεσε ότι έχει μετανιώσει για τη συμπεριφορά του.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον μάρτυρα αστυνομικό, εξακριβώθηκε ότι ο 23χρονος φοιτητής έχει απασχολήσει ξανά την υπηρεσία της Τροχαίας στις 25 Αυγούστου για περίπτωση επικίνδυνης οδήγησης.
