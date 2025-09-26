Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Διπλή ασθενής σεισμική δόνηση στη νότια Εύβοια - 3 και 3,1 Ρίχτερ στο χωριό Ζάρακες
Δύο σεισμοί στην Εύβοια με διαφορά λίγων λεπτών - Δείτε χάρτες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου - Οι δονήσεις καταγράφηκαν επίσης με τα ίδια μεγέθη (3 και 3,1 Ρίχτερ) και από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC)
Διπλή ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26.09) στη νότια Εύβοια.
Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 3 και 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκαν σε διάστημα λίγων λεπτών (13:35, 13:41) , με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Ζάρακες.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος των δονήσεων εκτιμάται στα 12,9 χιλιόμετρα, κάτι που εξηγεί την ήπια αίσθησή τους.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μικροζημιές, ωστόσο οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Οι δονήσεις καταγράφηκαν επίσης με τα ίδια μεγέθη (3 και 3,1 Ρίχτερ) και από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Η πρώτη σεισμική δόνηση των 3 Ρίχτερ
Η δεύτερη σεισμική δόνηση των 3,1 Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο
