Προσλήψεις 11.025 αναπληρωτών εκπαιδευτικών - Που θα δείτε τα ονόματα
Στην α’ φάση, είχαν προσληφθεί περίπου 24.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ενώ τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών
Τις προσλήψεις 11.025 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανακοίνωσε σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2025 το υπουργείο Παιδείας, τηρώντας τη δέσμευσή του για κάλυψη των κενών έως τις αρχές του Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη β’ φάση προσλήψεων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2025-26.
Υπενθυμίζεται, ότι στην α’ φάση, είχαν προσληφθεί περίπου 24.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ενώ τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.
Πιο αναλυτικά,
Οι προσλήψεις 9.445 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026 έχουν ως εξής:
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
(α) 3.418 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
(β) 3.041 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
(α) 673 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
(β) 2.206 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
(γ) 92 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δεκαπέντε (15) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Δείτε τους Πίνακες ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ, ΕΑΕ ΠΕ, ΕΑΕ ΔΕ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΕ ΕΔΩ
Επίσης, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας ότι προσλαμβάνονται 1.556 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 352
Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 824
Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 270
Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 60
Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 50
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.
Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.
Ο πίνακας ΕΔΩ
Τέλος, ανακοινώθηκε η τοποθέτηση εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης με μονοετή ή τετραετή θητεία σε Πειραματικά σχολεία Αβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πειραματικά σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2025-2026 ΕΔΩ
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπαίδευσης με τετραετή θητεία σε Πειραματικά σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης για τα σχολικά έτη 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, & 2028-2029 ΕΔΩ
