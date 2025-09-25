Προσλήψεις 11.025 αναπληρωτών εκπαιδευτικών - Που θα δείτε τα ονόματα

Κλείσιμο

Τις προσλήψεις 11.025 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανακοίνωσε σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2025 το, τηρώντας τη δέσμευσή του για κάλυψη των κενών έως τις αρχές του Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη β’ φάση προσλήψεων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2025-26.Υπενθυμίζεται, ότι στην α’ φάση, είχαν προσληφθεί περίπου 24.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ενώ τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.Πιο αναλυτικά,Οι προσλήψεις 9.445 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026 έχουν ως εξής:Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:(α) 3.418 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και(β) 3.041 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:(α) 673 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),(β) 2.206 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και(γ) 92 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δεκαπέντε (15) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.