Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου, ποιοι συμμετέχουν
Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου, ποιοι συμμετέχουν
Η 1η Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσει ημέρα γενικευμένων κινητοποιήσεων, με κεντρικό μήνυμα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο - Τι θα γίνει με την απεργία στα ΜΜΜ
Η χώρα ετοιμάζεται να «κατεβάσει ρολά» την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά την απόφαση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.
Η ΓΣΕΕ, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Διοίκησης, καταγγέλλει τις ρυθμίσεις που προβλέπουν δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης και ζητά την εφαρμογή του 37,5ωρου, όπως ισχύει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας», τονίζει η Συνομοσπονδία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο και εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα».
Η ΑΔΕΔΥ, από την πλευρά της, ζητεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και καθολική εφαρμογή του 35ώρου. Στην ανακοίνωσή της καταγγέλλει «μισθούς πείνας και 13 ώρες δουλειά που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων».
Ναυτιλία: Η ΠΝΟ έχει ήδη προαναγγείλει ότι όλα τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.
Υγεία: Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καταγγέλλοντας «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ» και διεκδικώντας μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και αυξήσεις μισθών.
Εκπαίδευση: Δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά, αφήνοντας πολλά σχολεία κλειστά. Στην απεργία καλεί και η ΟΙΕΛΕ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.
Η ΓΣΕΕ, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Διοίκησης, καταγγέλλει τις ρυθμίσεις που προβλέπουν δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης και ζητά την εφαρμογή του 37,5ωρου, όπως ισχύει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας», τονίζει η Συνομοσπονδία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο και εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα».
Η ΑΔΕΔΥ, από την πλευρά της, ζητεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και καθολική εφαρμογή του 35ώρου. Στην ανακοίνωσή της καταγγέλλει «μισθούς πείνας και 13 ώρες δουλειά που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων».
Συμμετοχή βασικών κλάδων στην απεργίαΜεταφορές: Τα ταξί θα παραμείνουν ακινητοποιημένα, ενώ άγνωστο παραμένει το πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
Ναυτιλία: Η ΠΝΟ έχει ήδη προαναγγείλει ότι όλα τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.
Υγεία: Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καταγγέλλοντας «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ» και διεκδικώντας μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και αυξήσεις μισθών.
Εκπαίδευση: Δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά, αφήνοντας πολλά σχολεία κλειστά. Στην απεργία καλεί και η ΟΙΕΛΕ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα