Απεργία 1 Οκτωβρίου 2025: Τι θα γίνει με ταξί, πλοία, σχολεία, λεωφορεία και μετρό
Ποιοι θα συμμετέχουν στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου 2025 - Oι ανακοινώσεις και τα αιτήματα
Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας ανακοίνωσε η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ, για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου σε αντίδραση στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.
Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε ομόφωνα 24ωρη απεργία, καταγγέλλοντας τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ ως «εμπαιγμό», αφού –όπως αναφέρει– δεν προβλέπεται ουσιαστική μισθολογική ενίσχυση. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν:
-επαναφορά 13ου και 14ου μισθού,
-αυξήσεις στις αποδοχές,
-απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση 35ώρου/πενθήμερου.
Το ΕΚΑ ( Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας) , με απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου, καλεί τους εργαζόμενους της Αθήνας να συμμετάσχουν στην απεργία και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 23 Σεπτεμβρίου έξω από το υπουργείο Εργασίας, την ημέρα που θα ζητήσει συνάντηση με την υπουργό Νίκη Κεραμέως.
Από την πλευρά της η ΓΣΕΕ κάνει λόγο για «καθεστώς απογοήτευσης και οργής» και ζητά:
απόσυρση του νομοσχεδίου,
συλλογικές συμβάσεις για όλους,
μείωση χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα.
Η Συνομοσπονδία κατηγορεί την κυβέρνηση για «επικοινωνιακά τεχνάσματα» και ανεπαρκή μέτρα που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας.
Χειρόφρενο τραβούν τα ταξίΟ πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, ανακοίνωσε ότι ο κλάδος θα λάβει μέρος στη απεργία την 1η Οκτωβρίου.
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία της ΠΝΟΗ Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προχωρά επίσης σε 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου, από 00:01 έως 24:00, με συμμετοχή όλων των κατηγοριών πλοίων. Η Ομοσπονδία αντιδρά στην αύξηση του ημερήσιου χρόνου απασχόλησης έως 13 ώρες, επισημαίνοντας κινδύνους για την υγεία των ναυτικών και την ασφάλεια στα πλοία.
Η ΠΝΟ παραπέμπει στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 και υπενθυμίζει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι καταγράφουν ήδη τον υψηλότερο αριθμό ωρών εργασίας στην ΕΕ.
Τι θα γίνει με τα ΜΜΜΜέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις από τα σωματεία στα ΜΜΜ αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση ή όχι.
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστούν σοβαρά από την απεργία της 1η Οκτωβρίου. Αναμένονται σημαντικές διαταραχές σε:
Μετρό Αθήνας
Το μετρό αναμένεται να έχει περιορισμένα δρομολόγια ή να διακόψει εντελώς τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας. Οι επιβάτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές μεταφορές.
Λεωφορεία και Τρόλεϊ
Τα αστικά λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα και τις άλλες μεγάλες πόλεις θα έχουν ελάχιστα ή καθόλου δρομολόγια.
