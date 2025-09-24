Ελεύθερος ο 51χρονος που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει ένα έθιμο
Ελεύθερος ο 51χρονος που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει ένα έθιμο

Ο κατηγορούμενος διώκεται για βασανισμό- φόνευση ζώου εκτροφή

Ελεύθερος ο 51χρονος που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει ένα έθιμο
Στράτος Λούβαρης
Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 51χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη επειδή έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος διώκεται για βασανισμό- φόνευση ζώου εκτροφής, παράνομη οπλοφορία μαχαιριού και παράνομη οπλοχρησία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου και σκοπός του 51χρονου φαίνεται πως ήταν να τιμήσει το κουρμπάνι, ένα παλαιό έθιμο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το ζώο κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου και δίπλα το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για να το σφάξει.

Ο 51χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι έσφαξε το ζώο όπως ορίζει το έθιμο και ότι σκόπευε να το μοιράσει στα συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία παρευρίσκονταν στη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε στην απολογία του ότι τηρούσε επί χρόνια το συγκεκριμένο έθιμο και δεν γνώριζε ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη.

Σημειώνεται ότι, λόγω της ιογενούς νόσου της ευλογιάς των προβάτων και αιγών, το αμνοερίφιο κατασχέθηκε, ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε εντολή στην Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μη διενεργηθεί καμία ιατροδικαστική πράξη. Το ζώο θα αποσταλεί για καύση, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.
