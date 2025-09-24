Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους